Состоялся телефонный разговор глав МИД Узбекистана и Ирана - Бахтиёра Саидова и Аббаса Аракчи

Узбекистан и Иран обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и региональную безопасность Состоялся телефонный разговор глав МИД Узбекистана и Ирана - Бахтиёра Саидова и Аббаса Аракчи

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов обсудил с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи расширение двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщил глава МИД Узбекистана в своем Телеграм -канале.



«Провели телефонный разговор с Е.П. Сейедом Аббасом Аракчи, министром иностранных дел Исламской Республики Иран. Обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и актуальным международным проблемам, подчеркнув важность урегулирования вопросов политическими и дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права», - написал Саидов.



Он отметил, что в ходе беседы «обсудили дальнейшее укрепление традиционных дружеских связей между Узбекистаном и Ираном, а также расширение двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес».



«Договорились продолжать тесный диалог и практическое сотрудничество между министерствами иностранных дел двух стран», - добавил министр.