Узбекистан и Иран обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и региональную безопасность

Olga Keskin
12 Май 2026•Обновить: 12 Май 2026
Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов обсудил с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи расширение двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщил глава МИД Узбекистана в своем Телеграм -канале.
«Провели телефонный разговор с Е.П. Сейедом Аббасом Аракчи, министром иностранных дел Исламской Республики Иран. Обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и актуальным международным проблемам, подчеркнув важность урегулирования вопросов политическими и дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права», - написал Саидов.
Он отметил, что в ходе беседы «обсудили дальнейшее укрепление традиционных дружеских связей между Узбекистаном и Ираном, а также расширение двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес».
«Договорились продолжать тесный диалог и практическое сотрудничество между министерствами иностранных дел двух стран», - добавил министр.