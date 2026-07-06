Узбекистан и Иордания обсудили расширение всеобъемлющего партнерства Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с иорданским коллегой Айманом Сафади

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Сафади.

Как сообщили в МИД Узбекистана, встреча прошла в понедельник, шестого июля. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития всеобъемлющего партнерства между Узбекистаном и Иорданией в рамках реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Самарканде в прошлом году.

Рассмотрен график предстоящих визитов на высшем и высоком уровнях, а также других совместных мероприятий. С удовлетворением отмечена активизация двустороннего диалога и взаимных обменов.

Подчеркнута важность дальнейшей активизации политического взаимодействия и укрепления тесной координации между министерствами иностранных дел двух стран.

Определены конкретные практические шаги по расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, туристической, сельскохозяйственной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Министры выразили уверенность в том, что запуск прямого авиасообщения по маршруту Амман – Ташкент и деятельность Делового совета выведут экономическое сотрудничество между двумя странами на качественно новый уровень.

Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Подтверждена готовность к дальнейшему укреплению практического взаимодействия в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других многосторонних площадок.

Подтверждено, что Иордания является важным и надежным партнером Узбекистана на Ближнем Востоке. Выражена приверженность последовательному продолжению совместной работы по наполнению многопланового партнерства между двумя странами новым содержанием.