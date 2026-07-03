Узбекистан и Грузия вывели отношения на уровень стратегического партнерства Шавкат Мирзиёев и Ираклий Кобахидзе подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по итогам прошедших в Тбилиси переговоров подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства.

В присутствии глав делегаций также состоялся обмен рядом двусторонних документов, сообщила пресс-служба главы узбекского государства в пятницу, 3 июля.



В их числе соглашение о сотрудничестве и административной помощи в таможенных делах; соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифровизации и соглашение о сотрудничестве в области профессионального и высшего образования, науки и инноваций.

Кроме того, подписаны программа сотрудничества между Правительством Респуб­лики Узбекистан и Правительством Грузии на 2026-2027 годы; программа сотрудничества между Министерством культуры Республики Узбекистан и Министерством культуры Грузии на 2027-2030 годы; Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан и Министерством финансов Грузии; Меморандум о сотрудничестве по внедрению информационной системы электронного обмена разрешениями «E-Permit».

В соответствии с другими подписанными документами, стороны договорились расширить сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, охрана окружающей среды, здравоохранение, сотрудничество и обмен информацией по вопросам радиационной защиты и ядерной безопасности, трудовая миграция и туризм.

В рамках визита также был подписан Меморандум о сотрудничестве между Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан и Бюро принудительного исполнения Министерства юстиции Грузии.