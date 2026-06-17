Подписаны соглашения в сфере финансового сотрудничества, предусматривающие выделение грантов для проектов городского развития в Узбекистане

Узбекистан и Германия договорились о проектах в автопроме, логистике и образовании Подписаны соглашения в сфере финансового сотрудничества, предусматривающие выделение грантов для проектов городского развития в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам переговоров в резиденции «Куксарой» приняли совместное заявление и дали старт ряду инвестиционных и образовательных проектов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана в среду, 17 июня.

Стороны подтвердили намерение укреплять многоплановое партнерство, расширять политический диалог, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Особое внимание было уделено промышленной кооперации, энергетике, «зеленой» экономике, транспорту и логистике, горнодобывающей и текстильной отраслям, фармацевтике, сельскому хозяйству, образованию и здравоохранению.

В присутствии лидеров двух стран состоялась церемония обмена двусторонними документами. В частности, подписаны соглашения в сфере финансового сотрудничества, предусматривающие выделение грантов и льготного финансирования для проектов устойчивого городского развития в Узбекистане.

Кроме того, был дан старт нескольким совместным инициативам. Среди них - организация крупноузловой сборки автомобилей Volkswagen в Ташкенте, строительство логистического центра в Андижанской области, производство жидких бытовых моющих средств, подготовка специалистов для железнодорожной отрасли, а также открытие современных экзаменационных центров.

На переговорах отмечалось, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли превысил $1,4 млрд, а с начала текущего года вырос еще на 5%. Объем германских инвестиций в экономику Узбекистана в 2025 году достиг $2 млрд.

Стороны также подчеркнули значение развития образовательных связей. В Узбекистане немецкий язык изучают более 400 тыс. молодых людей, свыше 2 тыс. студентов обучаются в вузах Германии. Ранее было подписано соглашение об открытии в Самарканде Узбекско-Германского университета прикладных наук.

Мирзиеев и Штайнмайер также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, включая взаимодействие в формате «Центральная Азия — Германия».

По завершении переговоров лидеры двух стран приняли участие в церемонии посадки дерева на Аллее почетных гостей резиденции «Куксарой».