Узбекистан и Беларусь обсудили развитие сотрудничества в сфере ядерной безопасности

В Ташкенте состоялась встреча с делегацией Института ядерных проблем БГУ

В Научно-техническом центре радиационной и ядерной безопасности при Комитете промышленной, радиационной и ядерной безопасности Узбекистана состоялась встреча с делегацией Научно-исследовательского института ядерных проблем Белорусского государственного университета.

Как сообщили узбекские государственные СМИ в пятницу, 8 мая стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере ядерной безопасности, обмена опытом, а также реализации совместных проектов.

Рассмотрены аспекты проведения экспертизы ядерной безопасности и совершенствования нормативно-правового регулирования в данной сфере.

Достигнута договоренность о продолжении практического взаимодействия.

В рамках двухдневного визита в Узбекистан представители белорусской делегации провели презентацию деятельности своей организации и системы научно-технической поддержки для государственного органа надзора в области обеспечения ядерной безопасности Республики Беларусь.

Кроме того, была представлена подробная информация о программном комплексе «RADUGA-EU», предназначенном для моделирования и анализа ядерных процессов.