Узбекистан и Беларусь обсудили развитие сотрудничества в сфере ядерной безопасности

Ulviyya Amoyeva
08 Май 2026•Обновить: 08 Май 2026
В Научно-техническом центре радиационной и ядерной безопасности при Комитете промышленной, радиационной и ядерной безопасности Узбекистана состоялась встреча с делегацией Научно-исследовательского института ядерных проблем Белорусского государственного университета.
Как сообщили узбекские государственные СМИ в пятницу, 8 мая стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере ядерной безопасности, обмена опытом, а также реализации совместных проектов.
Рассмотрены аспекты проведения экспертизы ядерной безопасности и совершенствования нормативно-правового регулирования в данной сфере.
Достигнута договоренность о продолжении практического взаимодействия.
В рамках двухдневного визита в Узбекистан представители белорусской делегации провели презентацию деятельности своей организации и системы научно-технической поддержки для государственного органа надзора в области обеспечения ядерной безопасности Республики Беларусь.
Кроме того, была представлена подробная информация о программном комплексе «RADUGA-EU», предназначенном для моделирования и анализа ядерных процессов.