В резиденции «Куксарой» состоялись переговоры президента Республики Узбекистан и президента Республики Албания с участием официальных делегаций

Узбекистан и Албания договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество В резиденции «Куксарой» состоялись переговоры президента Республики Узбекистан и президента Республики Албания с участием официальных делегаций

Президенты Узбекистана и Албании Шавкат Мирзиёев и Байрам Бегай в ходе встречи рассмотрели перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, в резиденции «Куксарой» состоялись переговоры президента Республики Узбекистан и президента Республики Албания с участием официальных делегаций.

В начале переговоров глава узбекского государства особо подчеркнул, что первый за период сотрудничества саммит станет историческим и выведет узбекско-албанские отношения на качественно новый этап.

Согласно сообщению, с удовлетворением отмечена активизация политического диалога, контактов на разных уровнях. Осуществляется взаимная поддержка в рамках ООН и других международных структур.

Приоритетное внимание уделено наращиванию товарооборота, подготовке полномасштабной программы кооперации в таких ключевых отраслях, как агропромышленный комплекс, «зеленая энергетика», геология, информационные технологии и цифровизация, туризм и многих других.

Кроме того, будут изучены возможности использования албанского порта Дуррес как логистического хаба для доступа узбекской продукции на рынки Южной Европы и Средиземноморья.

Подчеркнута также важность расширения правовой базы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В целях продвижения экономической повестки сотрудничества достигнута договоренность о создании Межправительственной комиссии и проведении ее первого заседания в этом году в городе Ташкенте.

В культурно-гуманитарной сфере стороны выступили за организацию взаимных Дней культуры, кино, выставок, гастролей.

Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Ранее в резиденции «Куксарой» прошла церемония официальной встречи президента Республики Албания, совершающего официальный визит в Узбекистан.

По итогам узбекско-албанских переговоров на высшем уровне Шавкат Мирзиёев и Байрам Бегай вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей.