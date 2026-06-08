Страна развивает не только города Шелкового пути, но и горный, лыжный, гастро-, эко- и фестивальный туризм, делая его круглогодичным направлением

Узбекистан делает ставку на всесезонный туризм и рассчитывает принимать 15 млн туристов в год Страна развивает не только города Шелкового пути, но и горный, лыжный, гастро-, эко- и фестивальный туризм, делая его круглогодичным направлением

Узбекистан, известный городами на историческом Шелковом пути, богатым культурным наследием и активными инвестициями в туристическую отрасль, намерен превратить туризм в один из стратегических секторов экономики. В рамках модели «туризма четырех сезонов» страна рассчитывает принять 15 млн посетителей.

В последние годы благодаря упрощению визового режима, инвестициям в транспортную и гостиничную инфраструктуру, международным промо-кампаниям и развитию новых туристических направлений число иностранных гостей в стране заметно выросло.

Если в 2019 году Узбекистан принял 6 млн 748 тыс. иностранных туристов, то в 2025 году страну посетили 11 млн 700 тыс. человек. В прошлом году в годовом выражении был зафиксирован рост на 46,8 % - самый высокий показатель в истории туристической отрасли страны.

В январе–апреле этого года число иностранных граждан, прибывших в страну с туристическими целями, достигло 4 млн 48 тыс. 417 человек, увеличившись на 29,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этот период больше всего туристов в Узбекистан прибыло из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, России, Афганистана, Китая, Туркменистана и Турции.

Власти рассчитывают довести число туристов до 15 млн к концу года, а в среднесрочной перспективе - до 20 млн.

От исторических городов к природному и фестивальному туризму

Основу туристической привлекательности Узбекистана составляют Самарканд, Бухара, Хива и Шахрисабз, включенные в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Самарканд, который называют «Римом Востока», Бухара - один из важных центров исламской цивилизации, Хива, представляющая собой музей под открытым небом, и Шахрисабз, родина эмира Тимура, ежегодно принимают миллионы туристов.

Однако в последнее время власти Узбекистана сосредоточились на развитии новых направлений, которые позволят не ограничивать туризм только историческими городами и обеспечат туристический поток в течение всего года.

В этом контексте значительные инвестиции были направлены в туристические зоны Чарвак близ Ташкента и Заамин в Джизакской области. В Заамине, расположенном на высоте около 2 тыс. 500 метров над уровнем моря, были введены в эксплуатацию более 20 отелей, канатные дороги и один из самых длинных пешеходных мостов в Центральной Азии.

Весной и летом этот регион стал одним из популярных направлений для любителей пеших походов, кемпинга и экотуризма.

На первый план выходят инвестиции в зимний туризм

В стратегии Узбекистана по развитию туризма четырех сезонов важное место занимает и зимний туризм. В стране продолжают реализовываться крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие этого направления.

Горнолыжные курорты Чимган и Амирсой, расположенные примерно в 70 км от Ташкента, благодаря современным объектам и протяженным трассам принимают множество иностранных туристов, прежде всего из стран Содружества Независимых Государств.

Чимган, один из старейших горнолыжных центров Центральной Азии, и Амирсой, открытый в 2019 году на территории площадью 900 гектаров, в последние годы считаются одними из важных центров регионального зимнего туризма.

Фестивальный и гастрономический туризм поддерживают рост

Международные фестивали, проводимые в стране, также вносят значительный вклад в туристическую активность.

Наманганский международный фестиваль цветов, Бухарский фестиваль шелка и специй, Хивинский международный фестиваль танца и народных игр, а также Паркентский фестиваль винограда ежегодно привлекают сотни тысяч посетителей.

В рамках 65-го Наманганского международного фестиваля цветов, проходящего в этом году, по всему городу было высажено около 150 млн цветов. Организация фестиваля вошла в Книгу рекордов Гиннесса в категории «наибольшее количество цветов, высаженных командой за один месяц».

Ожидается, что в течение 40-дневного фестиваля пройдут более 150 культурных и художественных мероприятий, а город примет свыше 1 млн иностранных туристов более чем из 50 стран.

Гастрономические фестивали и конкурсы, главным символом которых является узбекский плов, также способствуют диверсификации туризма, знакомя гостей с кулинарной культурой страны.

Узбекистан укрепляет свои позиции на мировом туристическом рынке

Эксперт в сфере туризма Яркин Тохтаев в беседе с «Анадолу» отметил, что в последние годы Узбекистан сделал туристический сектор одним из стратегических приоритетов, увеличил инвестиции в эту сферу и уделяет особое внимание проектам по развитию концепции всесезонного туризма.

По словам Тохтаева, расширение практики безвизового режима, распространение системы электронных виз и международная рекламная кампания сыграли важную роль в росте числа посетителей. Инвестиции в транспортную инфраструктуру, подчеркнул эксперт, также придали отрасли дополнительный импульс.

Тохтаев обратил внимание на то, что высокоскоростные железнодорожные линии, соединяющие Ташкент с Самаркандом, Бухарой, Хивой и Шахрисабзом, усилили туристическую мобильность.

«Раньше дорога на поезде из Ташкента в Хиву занимала около 24 часов, а сегодня благодаря высокоскоростному поезду это время сократилось примерно до 7 часов. Это стало важным поворотным моментом для туризма страны», - сказал он.

Эксперт также отметил, что увеличение числа рейсов местных и иностранных авиакомпаний в исторические города положительно отразилось на туристической отрасли.

«Инфраструктурные инвестиции, международные промо-кампании, новые авиасообщения и проекты всесезонного туризма превратили Узбекистан в одно из самых быстрорастущих туристических направлений Центральной Азии. Благодаря историческим городам, развивающейся транспортной сети и растущим инвестициям в туризм Узбекистан с каждым годом все больше укрепляет свои позиции на мировом туристическом рынке», - подчеркнул Тохтаев.

По его словам, помимо исторического и культурного наследия, значительным туристическим потенциалом обладают горы, пустыни, озера и природные зоны страны.

«В Узбекистане, где можно в полной мере ощутить красоту каждого времени года, есть все необходимые условия для развития туризма четырех сезонов», - добавил он.