С октября 2025 года в Северном, Южном и Западном Кордофане ведутся ожесточенные бои между суданской армией и Силами быстрого реагирования

Удар беспилотника по рынку унес жизни 11 мирных жителей в суданском Северном Кордофане С октября 2025 года в Северном, Южном и Западном Кордофане ведутся ожесточенные бои между суданской армией и Силами быстрого реагирования

По данным суданской правозащитной организации, в субботу, 6 июня в результате удара беспилотника по рынку в суданском штате Северный Кордофан погибли по меньшей мере 11 мирных жителей, еще десятки получили ранения.



Группа «Emergency Lawyers» сообщила, что в субботу утром дрон нанес удар по рынку в районе Абу-Заима в местности Хамрат-аль-Шейх.



По предварительным данным, в результате атаки погибли 11 мирных жителей и десятки получили ранения.



Группа сообщила, что удар был нанесен менее чем через 24 часа после аналогичных атак дронов, направленных против деревень и гражданского автомобиля в том же районе.



Осуждая нападение, организация заявила, что неоднократные удары по мирным жителям, деревням и гражданским транспортным средствам свидетельствуют о вопиющем пренебрежении человеческой жизнью и основными принципами международного гуманитарного права.



«Emergency Lawyers» заявила, что продолжающиеся гибель мирных жителей не должны рассматриваться как обычное явление, и призвала положить конец таким нападениям, а также привлечь виновных к ответственности.

В сообщении не указано, кто стоит за этим ударом.



В последние недели в этом районе велись интенсивные боевые действия, поскольку суданская армия пытается отбить территории у военизированных «Сил быстрого реагирования» (RSF).



В результате ударов беспилотников по двум деревням в Северном Кордофане в пятницу погибли четыре человека и шесть получили ранения.



В мае Организация Объединенных Наций предупредила о росте числа атак с использованием дронов в регионе Кордофан, заявив, что в результате таких ударов с января по апрель 2026 года погибли по меньшей мере 880 мирных жителей.



С октября 2025 года в Северном, Южном и Западном Кордофане ведутся ожесточенные бои между суданской армией и RSF.



Судан погрузился в конфликт в апреле 2023 года, когда между армией и RSF разгорелись бои из-за планов по интеграции этой военизированной формирования в состав вооруженных сил. Война вызвала один из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире, унеся жизни десятков тысяч людей и вызвав перемещение почти 13 миллионов человек.