Тысячи палестинцев совершили праздничный намаз среди руин и в палаточных лагерях Газы

Тысячи палестинцев в секторе Газа, который с октября 2023 года находится под интенсивными атаками и блокадой Израиля, совершили праздничный намаз по случаю Курбан-байрама среди руин разрушенных мечетей, на улицах и в палаточных лагерях.

В городе Хан-Юнус на юге сектора Газа палестинцы совершили праздничную молитву на руинах мечети Худа, уничтоженной в результате израильской бомбардировки.

Собравшиеся среди завалов палестинцы молились за своих близких, погибших в результате атак. Среди людей, выстроившихся для молитвы посреди разрушений, были дети и пожилые.

В лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа тысячи человек также собрались на улицах и среди руин для совершения праздничного намаза, поскольку мечети стали непригодны для использования.

Палестинцы, потерявшие дома в результате израильских атак и укрывшиеся в палаточных лагерях, встретили праздничное утро под звуки такбиров. Люди выстроились для молитвы в небольших молельных местах между палатками и на открытых площадках, совершая праздничный намаз в тени войны и блокады.

В городе Газа тысячи палестинцев собрались на площади Сарая в центре города. Праздничный намаз был совершен на площади, окруженной разрушенными зданиями и сильно пострадавшими кварталами.

С октября 2023 года в результате продолжающихся атак израильской армии в Газе серьезно разрушены мечети, школы, больницы и объекты гражданской инфраструктуры. Из-за того что большинство мечетей стало непригодным для использования, палестинцы вынуждены совершать как пятничные и ежедневные молитвы, так и праздничные намазы на улицах, среди руин и в палаточных лагерях.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, действующее с 10 октября 2025 года, Израиль продолжает наносить удары по различным районам сектора Газа.