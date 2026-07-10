Находящиеся на пляже отдыхающие уже приступили к сбору рыбы

Тысячи мертвых рыб покрыли берег на пляже Муртери в Греции Находящиеся на пляже отдыхающие уже приступили к сбору рыбы

На пляже Мутери греческого острова Эгрибоз зафиксирован массовый выброс мертвой рыбы.

Как сообщают местные СМИ, значительная часть акватории и береговой линии покрыта мертвой рыбой. Находящиеся на пляже отдыхающие уже приступили к сбору рыбы.

«Сегодня пляж Мутери на Эгрибозе заполонила мертвая рыба. Отдыхающие собрали все, что смогли, но количество было просто огромным», - рассказал журналистам один из очевидцев.

Официальных заявлений со стороны властей пока не поступало.

Ожидается, что после проведения соответствующих проверок станет ясно, стало ли причиной инцидента воздействие экологических факторов или же это разовое явление.

Выбросы рыбы вызывают сильный неприятный запах и вредят туризму. Разлагающаяся рыба часто переносит опасные бактерии.​​​​​​​

