Военно-транспортные самолеты со спасателями и гуманитарными работниками из Турции отравляются в пострадавшую от разрушительных землетрясений страну

Турция спешит на помощь Венесуэле Военно-транспортные самолеты со спасателями и гуманитарными работниками из Турции отравляются в пострадавшую от разрушительных землетрясений страну

В пятницу, 26 июня, из стамбульского аэропорта имени Ататюрка в Венесуэлу вылетят два самолета с турецкими спасателями и гуманитарными работниками.

Об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно сообщению, после получения информации о двух разрушительных землетрясений в штате Яракуй в Венесуэле AFAD с целью подготовки к отправке помощи в пострадавшую от стихийного бедствия страну установило контакт с Министерством иностранных дел Турции, Министерством национальной обороны, Министерством здравоохранения и Главным управлением по делам безопасности при Администрации президента.

После соответствующих консультаций с Генеральным штабом ВС Турции было принято решение направить в Венесуэлу на военно-транспортном самолете А-400М поисково-спасательную группу AFAD численностью 38 человек из Стамбула, Измира и Денизли, группу Национальной медицинской спасательной группы (UMKE) из 5 человек от Министерства здравоохранения, группу гуманитарной помощи из 2 человек от Турецкого Общества Красного Полумесяца, 2 поисковых собаки и 3 специально оборудованных поисково-спасательных автомобиля.

Министерство национальной обороны также приняло решение направить команду численностью 22 человека из Бригады гуманитарной помощи вместе с оборудованием на другом военно-транспортном самолете А-400М.

Вылет обоих воздушных судов из стамбульского аэропорта имени Ататюрка запланирован на 26 июня в 11:15 по местному времени.

Отмечается, что AFAD в координации с Министерством иностранных дел и посольством Турции в Венесуэле следит за развитием ситуации.