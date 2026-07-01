Сильная армия, достижения в оборонпроме и стратегическое положение обеспечивают Анкаре центральное место в системе коллективной обороны и сдерживания НАТО

Турция сохраняет статус ключевого союзника на фоне трансформации и укрепления НАТО Сильная армия, достижения в оборонпроме и стратегическое положение обеспечивают Анкаре центральное место в системе коллективной обороны и сдерживания НАТО

Созданная в 1949 году как ответ на советскую угрозу, НАТО спустя 77 лет остается самым долгоживущим военным альянсом в мире. Объединяя сегодня 32 государства, организация продолжает меняться, приспосабливаясь к новым геополитическим реалиям и вызовам.

Первая часть специального репортажа «Анадолу» под заголовком «От Брюсселя до саммита НАТО в Анкаре» посвящена истории создания альянса, его эволюции под влиянием внешних угроз, механизмам принятия решений, а также вкладу Турции в деятельность организации.

4 апреля 1949 года в Вашингтоне 12 стран поставили свои подписи под Североатлантическим договором. Главными целями нового альянса стали противодействие возможному нападению и экспансии Советского Союза, усилившегося на фоне разрушений Второй мировой войны в Европе, содействие политической интеграции на континенте и недопущение возрождения националистического милитаризма.

Таким образом, США, Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Исландия, Италия и Португалия стали странами-основателями НАТО.

Отличительной чертой НАТО стала статья 5 Договора, согласно которой союзники договорились рассматривать вооруженное нападение на одного или нескольких членов как нападение на всех. В случае такого нападения каждый из союзников обязуется «принять меры, которые сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы».

Первым серьезным испытанием для альянса стала Корейская война 1950 года. Вскоре НАТО обзавелась объединенной командной структурой с собственным военным штабом.

В свете угроз того времени в 1952 году к НАТО присоединилась Турция.

В период холодной войны на первый план вышло ядерное сдерживание

В период холодной войны (1949–1991) главной целью НАТО было сдерживание Советского Союза и защита Европы от потенциального вторжения. В это время баланс сил между двумя блоками строился на ядерном сдерживании.

После падения Берлинской стены в 1989 году и последующего распада Советского Союза будущее НАТО оказалось под вопросом. Ряд экспертов полагали, что альянс утратил причину своего существования, однако НАТО продолжила расширяться и трансформироваться.

От операций «за пределами зоны ответственности» до терактов 11 сентября

В 1990-х годах НАТО впервые начала проводить военные операции за пределами своей зоны ответственности. Вмешательства в Боснии и Герцеговине и Косове стали первыми примерами того, как альянс перестал быть структурой, ориентированной исключительно на защиту стран-членов, и начал брать на себя функции по урегулированию кризисов. Этот процесс открыл путь к операциям НАТО «за пределами зоны ответственности».

Теракты, совершенные в США в 2001 году, кардинально изменили подход альянса к безопасности. Впервые активировав статью 5, НАТО развернула свою крупнейшую и самую продолжительную операцию в Афганистане. Терроризм был включен в число основных угроз для альянса.

Альянс вновь начал рассматривать РФ как угрозу

После незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году альянс вновь переключил внимание на свой восточный фланг и рассматривать Россию как угрозу.

Начавшийся 24 февраля 2022 года российско-украинский конфликт полностью изменил оборонительные планы НАТО, а вопрос увеличения оборонных расходов между союзниками вновь стал приоритетным.

Давление со стороны американской администрации на европейские страны с требованием взять на себя ответственность за собственную безопасность и активнее участвовать в разделении бремени, с одной стороны, создает напряженность в трансатлантических отношениях, а с другой — усиливает сигналы о том, что на саммите в Анкаре альянс может вступить в новую фазу своего развития.

В последнее время на повестке дня всё чаще звучит идея «возвращения НАТО к заводским настройкам» — так называемая концепция НАТО 3.0. Она предполагает, что европейские союзники возьмут на себя лидерство в сфере обычных вооружений, а военное присутствие США в Европе будет пересмотрено. Кроме того, ожидается значительное увеличение оборонных расходов европейских стран, что должно положить конец «безвозмездного пользования» в рамках альянса.

Все решения в рамках НАТО принимаются единогласно

НАТО служит ключевой платформой для обсуждения вопросов безопасности и обороны и принятия решений странами-членами.

Ежедневно в штаб-квартире в Брюсселе проходят консультации сотен гражданских и военных должностных лиц, сотрудников НАТО и национальных делегаций стран-членов военно-политического блока. Министры обороны и иностранных дел стран-участниц собираются дважды в год на заседания. Лидеры 32 стран встречаются на саммитах, которые проводятся в столицах стран-союзников.

Все решения в альянсе принимаются на основе консенсуса.

Турция продолжает вносить ключевой вклад в альянс

Турция, ставшая официальным членом альянса вскоре после его основания, продолжает вносить ключевой вклад в стратегическое планирование и оперативный потенциал НАТО.

Обладая второй по величине армией в альянсе, Турция выделяется своим геостратегическим положением, военным потенциалом, региональным влиянием, возможностями в сфере оборонной промышленности, эффективной дипломатией, лидерским потенциалом и вкладом в операции и миссии НАТО.

Турция разделяет бремя не только в части развития оборонных возможностей и расходов, но и путем конкретного вклада в мир и стабильность, следуя принципу региональной ответственности, и является одной из стран, вносящих наибольший вклад в операции и миссии НАТО.

Кроме того, Турция напрямую способствует безопасности альянса через проводимые за его пределами операции и учебные мероприятия.

Турция занимает 7-е место по доле взносов в бюджет альянса и входит в число ведущих союзников, принимающих на себя наибольшие обязательства в рамках Целевых показателей возможностей НАТО. Имея богатый опыт в самых разных областях — от трансграничных операций до борьбы с терроризмом, — Турция входит в число наиболее эффективных и боеготовых сил альянса.

Благодаря значительному рывку в развитии оборонной промышленности, Турция по итогам 2020–2024 годов заняла 11-е место на мировом рынке оборонного экспорта. В отрасли сегодня занято более 100 тыс. человек, действует свыше 3500 компаний, а доля страны на глобальном рынке беспилотных летательных аппаратов достигает 65%.

Турция, которая 7–8 июля во второй раз примет у себя саммит НАТО на уровне лидеров, также готовится принять командование Силами реагирования НАТО (Allied Reaction Force) — одной из наиболее критически важных структур альянса.

Таким образом, Турция продолжает играть центральную роль в политике коллективной обороны и сдерживания НАТО благодаря своей сильной армии, развивающейся оборонной промышленности и стратегически важному географическому положению.