В результате столкновения двух пассажирских автобусов на шоссе Дамаск – Дейр-эз-Зор погибли 35 человек, еще 30 получили ранения

Турция соболезнует в связи с жертвами при ДТП в Сирии В результате столкновения двух пассажирских автобусов на шоссе Дамаск – Дейр-эз-Зор погибли 35 человек, еще 30 получили ранения

Министерство иностранных дел Турции распространило заявление, в котором выражены соболезнования в связи с гибелью людей в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Дамаск - Дейр-эз-Зор в Сирии.

В ведомстве отметили, что в Анкаре с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах во время аварии.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших и всему народу Сирии», – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух пассажирских автобусов на шоссе Дамаск – Дейр-эз-Зор погибли 35 человек, еще 30 получили ранения.