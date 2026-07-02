Турция «решительно» осудила теракт, совершенный в столице Сирии Дамаске

Gökhan Çeliker, Nariman Mehdiyev
02 Июля 2026•Обновить: 02 Июля 2026
Министерство иностранных дел Турции решительно осудило взрыв, совершенный в районе Хиджаз столицы Сирии Дамаска, которое привело к гибели людей.
Министерство выступило с заявлением в связи с совершённым в Сирии нападением.
«Мы решительно осуждаем нападение, совершенное сегодня в районе Хиджаз столицы Сирии Дамаска, которое привело к гибели людей», — говорится в заявлении МИД.
Анкара выражает соболезнования близким и родственникам погибших, народу Сирии и желает скорейшего выздоровления раненым.
«Мы полностью уверены, что лучший ответ на подобные попытки, направленные на срыв прогресса в деле обеспечения устойчивой стабильности и безопасности в Сирии, а также на действия кругов, стремящихся нарушить общественный покой, будет дан самим сирийским народом путем сохранения единства и сплочённости», - заявило внешнеполитическое ведомство Турции.
В заявлении выражено намерение Турции продолжать поддерживать Сирию в этом процессе.
Взрыв в Сирии
В результате взрыва, произошедшего в кафе рядом с Дворцом правосудия на пути к историческому рынку Хамидие — одному из самых оживленных мест столицы Сирии Дамаска, — погибли 5 человек, еще 16 получили ранения.
В заявлении Министерства внутренних дел Сирии отмечается, что теракт в кафе в районе Хиджаз в Дамаске был совершен с использованием самодельного взрывного устройства.