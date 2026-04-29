Турция призвала к привлечению к ответственности за ситуацию в Газе и на Западном берегу

Постоянный представитель Турции при посол Ахмет Йылдыз назвал ситуацию в Газе и на оккупированном Западном берегу крайне тяжелой и призвал к обеспечению «подотчетности».

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по теме «Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», Йылдыз отметил, что Турция приветствует режим прекращения огня в Газе, однако подчеркнул, что ситуация в Газе и на других оккупированных палестинских территориях остается тяжелой, а палестинский народ продолжает сталкиваться с многочисленными трудностями и трагедиями в условиях незаконной оккупации Израиля.

Йылдыз подчеркнул, что недавнее решение Израиля по развитию новых «колониальных поселений» на палестинских территориях, а также продолжающиеся интенсивные нападения на гражданское население и инфраструктуру, включая школы и места поклонения, вызывают серьезную обеспокоенность.

«Продолжение атак оккупационных сил Израиля вызывает сожаление», - заявил он.

Йылдыз обратил внимание на то, что число погибших с 7 октября 2023 года превысило 73 тысячи 500 человек, а более 182 тысяч 200 палестинцев получили ранения.

Он отметил, что эти действия, включая насилие поселенцев на Западном берегу, направлены на вытеснение населения, колонизацию и аннексию территорий и представляют собой модель, нарушающую международное право и требующую привлечения к ответственности.

Йылдыз призвал СБ ООН принять меры для того, чтобы превратить прекращение огня в Газе в справедливое, устойчивое и всеобъемлющее решение, положить конец незаконной оккупации Израиля, обеспечить реализацию прав палестинцев и выполнение соответствующих резолюций ООН. Он также выразил поддержку усилиям по продвижению двухгосударственного решения.

Кроме того, он заявил, что ИИГ группа ИОТ осуждает нападения Израиля на территорию Сирии с декабря 2024 года, которые, по его словам, нарушают международное право, Устав ООН и соглашение о разъединении 1964 года, а также атаки на гражданское население и инфраструктуру в Ливане и планы создания «так называемых безопасных зон».

Йылдыз в своем выступлении подчеркнул, что в Совете Безопасности ООН сейчас необходимо активное реагирование, так как международный порядок и региональная безопасность сталкиваются с беспрецедентными вызовами.

Он заявил: «Непрерывное и количественное пренебрежение Израилем международным правом, международным гуманитарным правом и даже базовыми военными принципами не должно оставаться безнаказанным и должно быть немедленно рассмотрено этим Советом».

Говоря о напряженности между США и Израилем и Ираном, Йылдыз отметил, что Турция считает дипломатию единственным способом достижения устойчивого решения, и выразил поддержку продолжающимся дипломатическим инициативам между США и Ираном, а также усилиям региональных игроков по предотвращению дальнейшей эскалации.

Он добавил, что лидеры Турции поддерживают тесные контакты со своими иранскими и американскими коллегами и продолжают обсуждения с региональными сторонами для поддержания прекращения огня и продвижения долгосрочного решения.

Йылдыз также напомнил о «Конференции по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия», проходящей в штаб-квартире ООН, и подтвердил поддержку создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения.

В завершение он подчеркнул, что международное сообщество должно действовать более решительно, заявив: «Мы должны выйти за рамки риторики, защищать международное право, продвигать дипломатию и работать вместе ради справедливого и устойчивого мира для всех. Турция готова сотрудничать со всеми сторонами для продвижения мира на Ближнем Востоке».