Турция призвала Израиль «не нагнетать напряженность в Сирии»

Постоянный представитель Турции при Организации Объединенных Наций (ООН) посол Ахмет Йылдыз, сославшись на Соглашение о разъединении сил между Сирией и Израилем, заявил: «Мы вновь призываем Израиль без промедления в полной мере соблюдать это соглашение, воздерживаться от новых шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, и прекратить оккупацию».

Ахмет Йылдыз изложил позицию Турции в отношении последней ситуации в Сирии на заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН), посвященном Сирии.

Дипломат отметил, что Турция внимательно следит за политическими и экономическими процессами в Сирии и продолжает оказывать поддержку этой стране по многим вопросам.

Он подчеркнул, что одним из основных факторов, угрожающих стабильности в регионе, являются военные действия Израиля на территории Сирии: «Несмотря на дестабилизирующую деятельность и оккупацию, которые Израиль осуществляет в Сирии на протяжении последних полутора лет, мы с одобрением отмечаем приверженность сирийских властей Соглашению о разъединении сил 1974 года».

Процесс интеграции на северо-востоке Сирии

Отметив, что «быстрое» и «бесперебойное» завершение процесса интеграции в северо-восточной части Сирии имеет огромное значение для единства и целостности страны, Йылдыз подчеркнул, что этот процесс является важнейшим шагом для продвижения работ по восстановлению Сирии и обеспечения инклюзивного политического переходного процесса.

«В армии, судебной системе и администрации единой Сирии нет места двойным структурам»., - добавил он.

Сирия может выполнять роль моста

Обратив внимание на проблемы в сфере энергетики и транспорта, вызванные закрытием Ормузского пролива, Йылдыз сказал: «Стабильная и единая Сирия может выполнять функцию жизненно важного узла, связывающего Ближний Восток, Турцию и Европу посредством сетей торговли, транспорта, энергетики и инфраструктуры».

Йылдыз подчеркнул, что Турция в тесном сотрудничестве со всеми соответствующими учреждениями ООН продолжит оказывать поддержку в вопросах, имеющих жизненно важное значение для миллионов сирийцев, и заявил: «Турция в тесной координации с сирийскими властями будет продолжать поддерживать военные и другие мероприятия учреждений ООН, в частности Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), связанные с Сирией».

По его словам, судебное преследование лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека в период правления режима Башара Асада, является важным шагом на пути к обеспечению справедливости в стране.