Турция приветствует соглашение об обмене заключенными между правительством Йемена и хуситами

Турция приветствует договоренность об освобождении заключенных, достигнутую между правительством Йемена и йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом говорится в сообщении МИД Турции по итогам переговоров между правительством Йемена и хуситами, состоявшихся в Аммане, столице Иордании.

«Высоко ценим вклад всех заинтересованных сторон в данный процесс. Надеемся, что достигнутая договоренность придаст импульс усилиям по поиску всеобъемлющего политического решения конфликта в Йемене», - говорится в сообщении.

«Турция продолжит поддерживать усилия, направленные на сохранение территориальной целостности и национального единства Йемена, а также на обеспечение прочного мира в стране», - подчеркнули в МИД Турции.

Заместитель главы переговорной делегации правительства Йемена Яхья Мухаммед Кезман ранее сообщил в соцсети американской компании X, что в Аммане было подписано «крупнейшее в истории соглашение по обмену пленными» с хуситами.

Кезман отметил, что соглашение предусматривает освобождение в общей сложности 1728 человек с обеих сторон. В их числе — военнослужащие и сотрудники сил безопасности, удерживаемые хуситами в заключении на протяжении многих лет, а также ряд политиков и журналистов.