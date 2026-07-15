По всей стране проходят масштабные мероприятия в память о жертвах попытки переворота 15 июля 2016 года

Турция отмечает День демократии и национального единства По всей стране проходят масштабные мероприятия в память о жертвах попытки переворота 15 июля 2016 года

В Турции в среду, 15 июля, отмечают День демократии и национального единства. Государственный праздник был учрежден в память о гражданах, погибших при отражении попытки государственного переворота, организованной в ночь с 15 на 16 июля 2016 года сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ).

В этот день по всей стране проходят церемонии возложения цветов, чтения Корана, встречи с семьями погибших и памятные акции, посвященные участникам сопротивления попытке переворота. Масштабные мемориальные мероприятия охватывают все 81 провинцию Турции. Центральная программа включает памятные шествия, выставки и церемонии у мемориалов, посвященных жертвам попытки государственного переворота.

По всей стране организуются «Марши национального единства», которые завершаются общественными акциями и вахтами памяти на главных площадях городов. Наиболее масштабные мероприятия традиционно проходят в столице, а также в Стамбуле у Моста мучеников 15 июля.

По данным Управления коммуникаций при администрации президента Турции, в этом году наряду с основными мероприятиями в Анкаре и Стамбуле по всей стране состоятся фотовыставки, цифровые интерактивные экспозиции, памятные шествия, мультимедийные световые представления и проекты по сохранению исторической памяти. Их цель — познакомить граждан с историей борьбы турецкого народа за демократию.

Главной площадкой памятных мероприятий станет столичный национальный парк в Анкаре.

Программа пройдет под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и, как ожидается, соберет около 20 тыс. участников. В ходе мероприятий вновь будет подчеркнута решимость турецкого народа, проявленная в противостоянии попытке государственного переворота, а также его приверженность защите национальной воли.

В рамках памятной недели по железным дорогам страны будут курсировать десять специально оформленных поездов под девизом «Воля — наша, Победа — наша».

В аэропортах Анкары, Стамбула, Измира, Антальи и Газиантепа проходит фотовыставка «Память и воспоминания: 15 июля». В экспозиции представлены фотографии, отражающие сопротивление турецкого народа попытке переворота и его борьбу за демократию.

В Стамбуле посетителям также представят ряд специальных проектов, посвященных сохранению исторической памяти. На площади Ускюдар будет открыта инсталляция «Безмолвное свидетельство», а на площадях Ускюдар и Таксим начнут работу интерактивные площадки «Дерево памяти».

В Анкаре на площади Кызылай 15–16 июля будет работать цифровая экспозиция «Воля — наша, Победа — наша. Цифровой тоннель времени». С помощью звуковых, световых и цифровых технологий посетителям представят хронику событий — от первых часов попытки переворота до победы национальной воли. Кроме того, экспозиция расскажет о достижениях Турции за последнее десятилетие в сфере оборонной промышленности и высоких технологий.

Одной из главных площадок памятных мероприятий вновь станет Мост мучеников 15 июля в Стамбуле — один из символов сопротивления попытке государственного переворота. 15 июля здесь состоится «Марш демократии и памяти павших», в котором, как ожидается, примут участие около пяти тыс. человек. Шествие начнется в районе Зинджирликую и завершится на мосту.

Вечером над Стамбульским проливом пройдут масштабные мультимедийные представления. На Галатской башне и Девичьей башне будут показаны проекционные шоу, которые с помощью цифрового искусства воссоздадут события той ночи и атмосферу национального единства.

Организаторы подчеркивают, что памятные мероприятия не ограничатся Анкарой и Стамбулом, а пройдут во всех регионах Турции. Кроме того, по случаю десятой годовщины событий 15 июля в Турцию прибыл 41 иностранный журналист из 21 страны мира для освещения памятных мероприятий.

Попытка государственного переворота в Турции

Спустя десять лет борьба граждан и сотрудников полиции против мятежных военных во время попытки государственного переворота, организованной террористической организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в ночь на 15 июля 2016 года, остается одной из самых памятных страниц современной истории Турции.

В попытке переворота приняли участие более восьми тысяч военнослужащих — членов FETÖ, внедренных в Вооруженные силы Турции. Заговорщики задействовали 35 самолетов, включая боевые истребители, три корабля, 37 вертолетов, 246 единиц бронетехники, в том числе 74 танка, а также почти четыре тысячи единиц стрелкового оружия.

В рамках подготовки к перевороту с 12 по 15 июля 17 офицеров-заговорщиков провели серию совещаний в казармах имени Нуреттина Баранселя в районе Малтепе. На этих встречах были согласованы план операций и схема переброски войск в Стамбуле. Прибывший из Анкары для руководства переворотом тогдашний полковник Музаффер Дюзенли в ночь мятежа отдал приказ открывать огонь на поражение в случае сопротивления.

Во время попытки переворота сторонники FETÖ захватили государственные учреждения и мосты в Стамбуле. Мятежное крыло военных, объявившее себя так называемым «Советом мира», разослало директивы воинским частям по всей стране.

Ночью и утром 16 июля в Анкаре истребители F-16 нанесли авиаудары по президентскому дворцу и зданию парламента, где в этот момент продолжалось заседание депутатов. Утром того же дня эти объекты подверглись атаке танков. Одновременно путчисты взяли под контроль международные аэропорты Стамбула и Анкары, мосты через Стамбульский пролив, здание правящей партии в Анкаре, ряд государственных учреждений и главные офисы телекомпаний. Сообщалось также о пожаре в здании Национальной разведывательной организации.

В своем телеобращении мятежники заявили, что Генеральный штаб вооруженных сил взял власть в стране в свои руки, а действующее руководство Турции отстранено от власти.

Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану удалось выйти в прямой эфир по Facetime. Глава государства заявил о незаконности государственного переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы Анкары и Стамбула для противодействия путчистам. На призыв откликнулись сотни тысяч граждан.

В результате применения танков и огнестрельного оружия против мирных жителей и сотрудников сил безопасности, выступивших против попытки переворота, погибли 253 человека, более 2000 человек получили ранения.