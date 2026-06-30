Для обеспечения устойчивого функционирования центра мастерские по шитью и обработке кожи оснащены необходимыми машинами, оборудованием и расходными материалами

Турция открыла в Чаде центр профессионального обучения женщин Для обеспечения устойчивого функционирования центра мастерские по шитью и обработке кожи оснащены необходимыми машинами, оборудованием и расходными материалами

Управление Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) открыло Центр профессионального обучения женщин в регионе Хаджер-Ламис в Чаде с целью развития профессиональных навыков женщин и содействия их участию в экономической жизни.

Согласно заявлению TİKA, в рамках проекта в регионе Хаджер-Ламис был построен современный центр, состоящий из мастерских по шитью и обработке кожи, где женщины могут проходить обучение и заниматься производством, а также из детского сада, склада и санузлов. Благоустройство территории центра также завершено.

Для обеспечения устойчивого функционирования центра мастерские по шитью и обработке кожи оснащены необходимыми машинами, оборудованием и расходными материалами и введены в эксплуатацию.

Цель проекта заключается в том, чтобы женщины, проходя практическое обучение в центре, приобрели профессиональную квалификацию в области шитья и кожевенного дела, активно участвовали в производстве и преобразовали полученные навыки в доходную деятельность.

Благодаря детскому саду, созданному в рамках проекта, детям женщин, участвующих в обучении, будут предоставляться услуги по уходу в безопасной обстановке.