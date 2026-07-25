Турция осудила эскалацию «террора незаконных поселенцев» на палестинских территориях

Министерство иностранных дел Турции решительно осудило участившиеся акты насилия со стороны незаконных поселенцев на оккупированных палестинских территориях. Соответствующее заявление распространило турецкое внешнеполитическое ведомство.

«Мы самым решительным образом осуждаем эскалацию террора незаконных поселенцев на оккупированных палестинских территориях», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что убийство четырех палестинцев «поселенцами-террористами», поощряемыми правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, стало следствием проводимой Израилем политики геноцида.

«Мы вновь призываем международное сообщество не допустить безнаказанности преступлений, совершенных поселенцами-террористами, захватывающими палестинские земли, и их сторонниками, а также обеспечить привлечение виновных к ответственности», — подчеркнули в турецком ведомстве.

Ранее в результате стрельбы, открытой израильскими военными и израильтянами, захватывающими палестинские земли, в районе населенного пункта Тел на севере оккупированного Западного берега погибли четыре палестинца. Еще четыре человека получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.