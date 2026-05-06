Турция осудила террористическое нападение на военную базу в Чаде «Турция будет продолжать оказывать поддержку Чаду в борьбе с терроризмом», - заявило внешнеполитическое ведомство

Министерство иностранных дел Турции осудило террористическое нападение на военную базу в Чаде.



Министерство иностранных дел выступило с заявлением в связи с атакой на военную базу, расположенную на острове Барка-Толором в районе озера Чад.



«Мы осуждаем террористическое нападение на военную базу в провинции Чадское озеро», - говорится в заявлении.



МИД Турции выражает соболезнования родным и близким погибших и народу Чада.



«Турция будет продолжать оказывать поддержку Чаду в борьбе с терроризмом», - заявило внешнеполитическое ведомство.

