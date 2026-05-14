Анкара осудила рейд израильского министра, совершенный вместе с группой поселенцев на территорию мечети «Аль-Акса».

«Мы осуждаем рейд на мечеть «Аль-Аксу», совершенный израильским министром вместе с группой поселенцев», — говорится в сообщении МИД Турции.

В турецком ведомстве подчеркнули, что такие провокационные действия, нарушающие исторический и правовой статус мечети «Аль-Акса» — святыни для мусульман, несут «риск дальнейшего углубления напряженности и нестабильности в регионе».

«В очередной раз призываем международное сообщество выполнить взятые на себя обязательства по защите законных прав палестинского народа и предотвращению нарушений в отношении оккупированного Восточного Иерусалима и его святых мест», - следует из публикации.