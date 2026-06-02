Благотворительные проекты реализуются по линии Управления по делам религий и Турецкого фонда по делам религий (TDV)

Турция оказывает гумпомощь тысячам нуждающихся в Кот-д’Ивуаре Благотворительные проекты реализуются по линии Управления по делам религий и Турецкого фонда по делам религий (TDV)

Турция продолжает оказывать помощь населению Кот-д’Ивуара по линии Управления по делам религий и Турецкого фонда по делам религий (TDV).

TDV реализует благотворительные проекты в самых разных сферах — от организации жертвоприношений до образовательных стипендий, от поддержки сирот до гуманитарной помощи.

Фонд доставляет продовольствие, мясо жертвенных животных и различные гуманитарные грузы нуждающимся семьям, проживающим в регионе.

На праздник Курбан-байрамы TDV раздает мясо жертвенных животных тысячам нуждающихся, благодаря взносам любителей благотворительности в Турции. Жители Кот-д’Ивуара с благодарностью отмечают, что поддержка из Турции имеет для них огромное значение.

Махмут Махмутоглу, координатор деятельности Управления по делам религий и TDV в Кот-д’Ивуаре, в беседе с «Анадолу» подчеркнул важность оказания гуманитарной и благотворительной помощи региону.

Он сообщил, что в стране открыто 40 водяных скважин и ежегодно забивается около 2–2,5 тыс. голов крупного рогатого скота, мясо которых раздается нуждающимся.

«Турки приходят сюда, делают свое дело и уходят. Они не попрекают. Турок здесь делает только добро людям. Турок всегда ждут. Когда вы говорите, что вы турок, вам сразу же предлагают стул, угощают. В мечети пытаются поставить вас в передние ряды», - сказал он.

Сарба Мухаммед Бурхан, добровольно участвующий в раздаче жертвенного мяса, организованной TDV для местного населения, отметил, что народ Кот-д’Ивуара в долгу перед Турцией и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Каждый год во время Рамазана и Курбан-байрамы они помогают нам. Турция и Кот-д’Ивуар — как братья, как отец и сын. Если бы не эта помощь, многие семьи, возможно, не увидели бы мяса. Мы не забудем вашу доброту никогда. Да будет доволен вами Всевышний»»,- сказал студент Университета исламских наук и технологий в Газиантепе.

Локман Суг, один из студентов Университета Сабахаттина Заима в Стамбуле, сказал, что в стране очень радуются, когда на праздники приезжают гости из Турции.

«Когда говорят «Турция», у людей возникают хорошие ассоциации. Турция — образцовая страна для африканской молодежи»,- добавил он.

