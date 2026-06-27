Турция оказала поддержку МЧС Кыргызстана в виде технического оборудования

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) оказало поддержку в виде технического оборудования с целью укрепления поисково-спасательного потенциала Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана.

Согласно заявлению координационного отдела TİKA в Бишкеке, современное спасательное оборудование, приобретенное в рамках «Проекта по укреплению поисково-спасательного потенциала Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана», реализуемого с целью повышения стандартов управления стихийными бедствиями и реагирования на чрезвычайные ситуации в Кыргызстане, было передано официальным лицам в ходе торжественной церемонии.

В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана Канатбек Чиныбаев, посол Турции в Бишкеке Мекин Мустафа Кемаль Окем, координатор программы TİKA в Бишкеке Мехмет Бодур, представители AFAD, а также представители спасательных бригад.

Министерству по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана было передано сейсмическое акустическое прослушивающее устройство, устройство обнаружения признаков жизни, а также техническое оборудование, которое будет способствовать процессу приведения оборудования в соответствие со стандартами INSARAG (Международная консультативная группа по поиску и спасению).

На церемонии передачи было отмечено давнее сотрудничество между Турцией и Кыргызстаном, а также подчеркнуто, что предоставленное оборудование обеспечит персоналу более безопасные и профессиональные условия работы.