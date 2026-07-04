[1/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.

[2/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.

[3/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.

[4/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.

[5/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.

[6/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.

[7/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.