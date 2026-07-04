Турция оказала Венесуэле поисково-спасательную и гуманитарную поддержку
Помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), - Мехмет Нури Эрсой
Fatma Nur Candan, Olga Keskin
04 Июля 2026•Обновить: 04 Июля 2026
photo: Kültür ve Turizm Bakanlığı / AA
АНКАРА
Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
Эрсой отметил, что многолетние отношения дружбы и солидарности между Турцией и Венесуэлой продолжаются и после разрушительного землетрясения.
[1/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
[2/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
[3/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
[4/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
[5/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
[6/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
[7/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
[1/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
[2/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
[3/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
[4/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
[5/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
[6/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
[7/7] Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил о передаче венесуэльским властям поисково-спасательного оборудования, предметов первой необходимости, продуктов питания и гигиенических наборов для доставки в районы, пострадавшие от землетрясения. При этом помощь была оказана через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Об этом министр сообщил в соцсети на турецкой платформе NSosyal.
По его словам, через TİKA венесуэльской стороне были переданы поисково-спасательное оборудование, гуманитарные грузы, продукты питания и гигиенические наборы для оказания помощи пострадавшим регионам.
«В ближайшие дни мы продолжим поддержку, направив материалы для временного размещения людей и предметы первой необходимости. Мы, как Турция, рассматриваем гуманитарную помощь не только как реакцию на чрезвычайные ситуации, но и как неотъемлемую часть прочного сотрудничества с дружественными и братскими странами. Как и прежде, мы будем и впредь поддерживать Венесуэлу во всех сферах, где это необходимо. Мы искренне надеемся, что последствия землетрясения будут устранены в кратчайшие сроки, а также верим, что дружественный и братский народ Венесуэлы преодолеет этот тяжелый период в духе солидарности», — сказал министр.