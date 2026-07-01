За указанный период Турция экспортировала продукцию оборонной и авиационной промышленности в 178 стран, при этом основную долю поставок составили страны НАТО

Турция наращивает экспорт оборонной продукции в страны НАТО За указанный период Турция экспортировала продукцию оборонной и авиационной промышленности в 178 стран, при этом основную долю поставок составили страны НАТО

Экспорт продукции турецкой оборонной и авиационной промышленности в страны НАТО в последнее время демонстрирует значительный рост.

В преддверии саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля по инициативе Турции, внимание привлекает увеличение экспорта продукции оборонной и авиационной промышленности в страны - члены альянса.

Агентство "Анадолу", ссылаясь на данные об экспорте, сообщает, что за последний год Турция, готовящаяся принять исторический саммит в Анкаре, существенно увеличила зарубежные продажи продукции оборонной и авиационной промышленности.

Общий экспорт отрасли за этот период вырос на 47,12% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. В период с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года объем экспорта увеличился с 7 млрд 399 млн 103 тыс. долларов до 10 млрд 885 млн 606 тыс. долларов.

Наибольший объем экспорта пришелся на союзников по НАТО

За указанный период Турция экспортировала продукцию оборонной и авиационной промышленности в 178 стран, при этом основную долю поставок составили страны НАТО, что отражает стратегическую роль Турции внутри альянса.

Согласно статистике по отдельным странам, первые три места среди крупнейших импортеров заняли союзники Турции по НАТО.

За отчетный период экспорт в страны - члены НАТО составил 6 млрд 235 млн 676 тыс. долларов. Это соответствует 57,28% общего экспорта отрасли. Таким образом, рост поставок продукции в государства НАТО, наблюдавшийся в последние годы, продолжился.

Оборонная дипломатия способствовала росту экспорта

Рост экспортных показателей отрасли также был обеспечен благодаря международным контактам, двусторонним переговорам и оборонной дипломатии, проводимым под координацией Управления оборонной промышленности Турции (SSB).

Контакты SSB с дружественными государствами и союзниками способствовали повышению узнаваемости турецких компаний оборонной промышленности на зарубежных рынках, а также открыли возможности для новых форм сотрудничества и экспортных контрактов.

В результате этой работы Турция укрепила свои позиции как страна, которая не только поставляет оборонную продукцию, но и разрабатывает технологии, реализует проекты совместного производства и выстраивает долгосрочное сотрудничество со своими союзниками.

Экспортная стоимость на килограмм почти в 40 раз превышает средний показатель по Турции

Рост экспорта отрасли также отражается в высокой добавленной стоимости выпускаемой продукции.

Средняя экспортная стоимость одного килограмма продукции оборонной и авиационной промышленности составила 65,16 доллара, что является важным показателем в рамках технологически ориентированной экспортной стратегии Турции.

При том, что средняя экспортная стоимость одного килограмма турецкой продукции в целом составляет 1,62 доллара, показатель оборонной и авиационной промышленности оказался почти в 40 раз выше, обеспечив значительный вклад в экономику страны.