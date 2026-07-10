Гуманитарный груз был доставлен в Венесуэлу двумя самолетами Министерства национальной обороны Турции

Турция направила в пострадавшую от землетрясений Венесуэлу 30 тонн гумпомощи Гуманитарный груз был доставлен в Венесуэлу двумя самолетами Министерства национальной обороны Турции

Турция направила в пострадавшую от разрушительных землетрясений Венесуэлу 30 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), Турция продолжает оказывать Венесуэле гуманитарную поддержку после землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в стране 25 июня.

Работа по оказанию помощи Венесуэле и доставке гуманитарной помощи нуждающимся осуществляется в соответствии с распоряжением президента Реджепа Тайипа Эрдогана при координации AFAD, - отмечается в сообщении.

Гуманитарный груз был доставлен в Венесуэлу двумя самолетами Министерства национальной обороны Турции.

Самолеты, вылетевшие из Кайсери, доставили 275 палаток, а также 7 тонн медицинских материалов, предоставленных Министерством здравоохранения. Общий объем отправленной гуманитарной помощи составил 30 тонн.