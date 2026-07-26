Турция направила в Испанию самолеты для тушения лесных пожаров Воздушные суда отправлены в ответ на запрос испанской стороны

Турция направила в Испанию два самолета для тушения лесных пожаров. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

По его словам, воздушные суда отправлены в ответ на запрос испанской стороны.

«Турция, как и прежде, продолжает поддерживать страны, нуждающиеся в помощи. В этом контексте по запросу дружественной Испании мы направили два самолета для тушения пожаров», – написал глава ведомства в соцсети турецкой платформы NSosyal.