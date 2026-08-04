Эти нарушения ставят под угрозу процесс снижения напряженности и еще больше усугубляют страдания гражданского населения в секторе Газа

Турция, Катар и Египет решительно осудили нарушения со стороны Израиля в секторе Газа Эти нарушения ставят под угрозу процесс снижения напряженности и еще больше усугубляют страдания гражданского населения в секторе Газа

Турция, Катар и Египет в совместном заявлении решительно осудили действия Израиля в секторе Газа, приводящие к жертвам среди гражданского населения и представляющие собой явное нарушение международного права.

В качестве посреднических стран Турция, Катар и Египет опубликовали совместное заявление в связи с продолжающимися нарушениями со стороны Израиля в секторе Газа.

Согласно заявлению, Турция, Катар и Египет, выступая в качестве посреднических стран, решительно осудили и выразили протест против продолжающихся нарушений со стороны Израиля в секторе Газа, направленных, в частности, против медицинских учреждений и инфраструктуры, приводящих к гибели мирных жителей, включая женщин и детей, и представляющих собой явное нарушение международного права и международного гуманитарного права.

Посредники, в частности, обратили внимание на то, что продолжение указанных нарушений после заявлений «Хамас» и палестинских группировок о принятии «дорожной карты», особенно положения об ограничении вооружений, представляет собой нарушение соглашения и подрывает усилия по реализации второго этапа соглашения, подчеркнули, что Израиль должен соблюдать все свои обязательства в рамках международного права и в полной мере выполнять свои обязательства по соглашению о прекращении огня.

Посредники предупредили, что эти нарушения ставят под угрозу процесс снижения напряженности и еще больше усугубляют страдания гражданского населения в секторе Газа.

Турция, Катар, Египет вновь призвали обеспечить полную защиту гражданского населения, медицинских учреждений и персонала гуманитарных организаций, а также гарантировать беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и медицинских материалов на всю территорию сектора Газа.

Обращаясь к международному сообществу с призывом взять на себя ответственность и оказать необходимое давление, с тем чтобы Израиль выполнил свои обязательства в рамках международного права и соглашения о прекращении огня, что позволит завершить реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа, посредники обратили внимание на то, что Трамп назвал достижение соглашения по «дорожной карте» второго этапа «историческим соглашением».

Посредники подчеркнули необходимость предотвращения срыва усилий, направленных на установление постоянного перемирия в секторе Газа и на начало устойчивого процесса снижения напряженности, который положит конец гуманитарным страданиям.