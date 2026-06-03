Турция и Южная Корея объединят усилия для развития технологий малых модульных реакторов Южнокорейское агентство i-SMRDA и турецкая компания Nuclean подписали соглашение о сотрудничестве

Агентство по разработке инновационных малых модульных реакторов (i-SMRDA), созданное при поддержке правительства Южной Кореи, и турецкая компания ядерных технологий Nuclean подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития и распространения технологий малых модульных реакторов (ММР).

Как сообщили в Nuclean, в рамках сотрудничества i-SMRDA и Nuclean будут совместно работать над реализацией проектов ММР в Турции и регионе, совместно оценивать возможности в этой области, а также содействовать интеграции турецкой промышленности в глобальную цепочку поставок ММР.

В рамках соглашения также планируется создать устойчивую экосистему разработки проектов, которая внесет вклад в достижение Турцией целей в области чистой энергии и ядерной энергетики.

Стратегическая подготовка

Член совета директоров Nuclean Корай Тунджер заявил, что данное сотрудничество имеет стратегическое значение для Турции, которая вступает в решительный процесс трансформации в сфере ядерной энергетики.

Он указал на, что в Турции поставлена цель достичь 20 тысяч мегаватт ядерной мощности к 2050 году. «Убеждены, что в этом процессе инновационные малые модульные реакторы сыграют критическую роль. i-SMRDA, одним из участников которого является южнокорейская государственная энергетическая компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), разрабатывает высококонкурентоспособную инновационную технологию ММР и планирует вывести ее на мировой рынок в течение следующих пяти лет. В этой связи мы уже сегодня начинаем стратегическую подготовку, особенно в вопросах интеграции местных производителей в цепочку поставок ММР, развития их производственных возможностей и обеспечения того, чтобы в будущем эта технология была востребована в нашей стране и близлежащих регионах»,- отметил он.

Президент i-SMRDA Хан Гон Ким, в свою очередь, отметил, что Южная Корея на протяжении последних 30 лет является одной из стран, которые непрерывно инвестируют в ядерные технологии.

«Наша цель — разработать технологию i-SMR, получить одобрение проекта к 2028 году и вывести ее на мировой рынок в 2030-х годах. i-SMR, основанный на технологии водо-водяных реакторов, обеспечит более высокий уровень безопасности по сравнению с существующими атомными станциями, повышенную экономическую эффективность и гибкую структуру, совместимую с возобновляемыми источниками энергии, что внесет значительный вклад в достижение целей углеродной нейтральности»,- отметил он.

Глава агентства выразил уверенность в том, что налаженное сотрудничество укрепит доступ к качественной промышленной инфраструктуре Турции, а также активную роль i-SMRDA в развивающейся ядерной программе Турции и региональных проектах ММР. «Турция предпринимает важные шаги в области ядерной энергетики и может стать важным центром развития региональной экосистемы ММР», - добавил он.