Турция и Китай рассматривают многие глобальные и региональные вопросы с одинаковой точки зрения Это весьма наглядно демонстрирует позицию, которую обе страны занимают сегодня в международном сообществе» — заявил посол Турции и Пекине Сельчук Унал

Посол Турции в Пекине Сельчук Унал отметил, что отношения с Китаем постепенно развиваются — от исторических связей до многостороннего сотрудничества в последнее время, стороны будут работать над дальнейшим укреплением отношений между двумя странами, которые разделяют одинаковую точку зрения на глобальные, международные и региональные вопросы.

Посол Унал в связи с 55-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами поделился с корреспондентом «Анадолу» своими соображениями о развитии и текущем состоянии двусторонних отношений — от исторических корней взаимоотношений турецкой и китайской культур до первых официальных контактов в первой половине XX века, от установления дипломатических отношений после признания Турцией Китайской Народной Республики в 1971 году до многостороннего сотрудничества в последнее время.

Унал подчеркнул, что исторический Шелковый путь послужил мостом, обеспечивающим торговлю и взаимодействие между двумя древними цивилизациями, расположенными на западном и восточном концах Азии, и что в условиях преобразований современной эпохи обе страны объединены общим судьбой и человеческой солидарностью.

Отметив, что благодаря глобальным экономическим и торговым процессам отношения между двумя странами за последние 25 лет развивались многосторонне, а Китай стал первым торговым партнером Турции, посол подчеркнул, что обе страны смотрят на мир с одинаковой точки зрения по глобальным, международным и региональным вопросам, основываясь на принципах мира и развития.

- Связи, сформированные историческим Шелковым путем

Подчеркнув, что Турция и Китай являются двумя странами, представляющими две древние цивилизации, Унал отметил, что история отношений между ними не ограничивается 55 годами, а уходит корнями в прошлое на несколько столетий, и что контакты, история которых восходит к древнейшим временам, опираются на связующую основу в виде исторического Шелкового пути.

Шелковый путь на протяжении долгого времени связывал турок и китайцев.

«Шелковый путь стал дорогой, по которой осуществлялись торговля, обмен товарами, культурные связи, взаимодействие и даже передача технологий, по которой курсировали послы. Этот путь, связывающий две цивилизации, два народа, продолжает существовать и сегодня под разными названиями», - сказал он.

Дипломат отметил, что в древние времена дипломатические контакты были ограниченными из-за большого расстояния между двумя странами и ограниченных транспортных возможностей, в результате чего поездки послов могли занимать столь длительное время — 7–7,5 лет, однако «Шелковый путь» обеспечивал постоянную связь между культурами.

Рассказывая о росте интереса к Дальнему Востоку, называвшемуся в поздний период Османской империи «Аксай-и Шарк», он добавил, что в начале XX века, когда в Китае происходили события, известные как «Восстание боксеров», европейские державности того времени обращались к Османской империи с просьбой о предоставлении войск, однако султан Абдулхамит II не только отклонил эту просьбу, но и направил в страну делегацию с целью дачи советов.

- Первые контакты в условиях войны



По словам посла, в ранний период существования Республики в 1927 году первый секретарь посольства в Токио Хулуси Фуат Тугай был направлен в Китай в качестве временного поверенного в делах, где он сначала прибыл в Шанхай, а затем в Нанкин — столицу того времени — и открыл там представительство; в последующие годы представительство, которое некоторое время оставалось закрытым по экономическим причинам, было вновь открыто в 1937 году временным поверенным в делах Эмином Али Сипахи, назначенным из Анкары, в связи с переносом столицы Китая из Нанкина в Чунцин во время японской оккупации перед Второй мировой войной.



Через два года, в 1939 году, Хулуси Фуат Тугай, назначенный в Китай в качестве «посланника среднего ранга», вновь вступил в должность, после чего представительство было повышено до уровня посольства, — отметил Унал и добавил:



«Турция проводит политику активного нейтралитета во время Второй мировой войны. Китай в этот период вступает в масштабную войну. Как и для многих других стран, для Китая Вторая мировая война фактически начинается не в 1939 году, а раньше и длится дольше. Несмотря на многочисленные трудности, наше посольство в этот период продолжает работать. В то время как многие страны закрывали свои посольства и покидали страну, турецкое посольство оставалось открытым и действовало в унисон с общим национальным сопротивлением в Китае. Более того, тогдашнее китайское руководство, объясняя народу необходимость переноса столицы в условиях оккупации, проводило параллели с ролью Анкары в Войне за освобождение и провозглашало лозунг: «Чунцин станет нашей Анкарой». Оно подчеркивало, что это место — последний оплот и что сопротивление будет продолжаться именно отсюда.

Унал подчеркнул, что прибытие турецких посланников в Китай в условиях войны, открытие ими представительства и его последующее повышение до уровня посольства были встречены китайским народом с огромным интересом, удовлетворением и энтузиазмом, а турецкие дипломаты продолжали выполнять свои обязанности в стране в сложных условиях вплоть до окончания войны.



- Установление дипломатических отношений



Отметив, что в период, последовавший за провозглашением Китайской Народной Республики, Турция в 1971 году официально признала правительство Пекина и установила с ним дипломатические отношения, он продолжил словами:



«1970-е годы — это период, когда в международной обстановке произошло множество изменений. С одной стороны, сближение США и Китая, с другой — угроза, которую Китай воспринимал со стороны Советского Союза. Кроме того, американо-советские отношения вступали в новый этап. В результате Китайская Народная Республика, которая долгие годы не признавалась Организацией Объединенных Наций и не могла стать ее членом, добилась признания, поскольку фактически уже существовала как государство. Турция, как и многие другие страны, признала Китай».



Переговоры об установлении дипломатических отношений между Турцией и Китаем велись через посольства обеих стран в Париже, и 4 августа 1971 года дипломатические отношения были установлены путем обмена нотами между посольствами.

Напомнив о том, что Китайская Народная Республика была признана законным представителем Китая в ходе голосования, состоявшегося 25 октября 1971 года на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), Унал подчеркнул, что Турция, признав Китай до его признания ООН, продемонстрировала важность, которую она придавала этим отношениям.



После установления отношений турецкие послы оперативно прибыли в страну и сформировали институциональную структуру, а Посольство Турции в Пекине до сих пор продолжает свою деятельность в том же здании, куда оно переехало в 1972 году.



- Мы рассматриваем многие глобальные, международные и региональные вопросы с одинаковой точки зрения



В первые годы отношения между Турцией и Китаем развивались сначала медленно, а затем ускорились под влиянием удаленности и отсутствия физических связей, Унал указал, что вначале объемы торговли были небольшими, а число дипломатических представительств и персонала оставалось ограниченным, однако, в частности, с установлением авиасообщения взаимные отношения быстро развились.



За последние 25 лет, в том числе под влиянием глобальных экономических и торговых процессов, отношения вышли на более высокий уровень.

«В этом году, когда мы отмечаем 55-ю годовщину установления дипломатических отношений, Китай стал нашим главным торговым партнером не только в Азии, но и во всем мире. Объем нашей торговли превышает 50 миллиардов долларов. Что касается транспортного сообщения, то авиакомпания «Turkish Airlines» выполняет по два рейса в день в четыре города Китая. Практически все китайские авиакомпании выполняют рейсы в Стамбул. Между двумя странами осуществляется более 50 пассажирских рейсов в неделю. Растущее число грузовых рейсов также является ещё одним признаком того, насколько развилась торговля. Сегодня, помимо нашего посольства в Пекине, наши контакты и сотрудничество продолжают развиваться благодаря нашим генеральным консульствам в Шанхае, Гонконге, Гуанчжоу и недавно открывшемуся в Чэнду. Отношения находятся на более продвинутом и позитивном этапе, чем раньше, и я верю, что мы сможем вывести их на ещё более высокий уровень».



Подчеркнув, что в соответствии с видением, сформулированным президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином, стороны работают над продвижением двусторонних отношений на новый уровень во всех измерениях, Унал отметил, что главы двух государств до сих пор неоднократно встречались лицом к лицу, и в последний раз во время визита президента Эрдогана на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), лидеры вновь подтвердили своё согласие и видение по поводу дальнейшего развития отношений между двумя странами.



Посол отметил, что в соответствии с этим соглашением планируется развивать политические, экономические и торговые отношения, а также добиваться прогресса в таких областях, как транспортная инфраструктура, энергетика, искусственный интеллект и «зеленая» экономика.

«В основе подхода обеих стран к международной обстановке лежат такие принципы, как мир, стабильность, предотвращение войн, их сдерживание и, по возможности, их прекращение. В этом смысле мы фактически рассматриваем многие глобальные, международные и региональные вопросы с одной и той же точки зрения. Это весьма наглядно демонстрирует позицию, которую обе страны занимают сегодня в международном сообществе», — резюмировал Сельчук Унал.

