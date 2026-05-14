Турция и Казахстан подписали ряд соглашений о сотрудничестве Документы подписаны в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану

В четверг, 14 мая, Турция и Казахстан подписали 13 соглашений о сотрудничестве, охватывающих сферы инвестиций, энергетики, обороны, образования, СМИ и инфраструктуры.

Документы подписаны в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Астану.

Церемония подписания состоялась после двусторонних переговоров и шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Казахстан. Мероприятие прошло в присутствии президентов двух стран – Реджепа Тайипа Эрдогана и Касым-Жомарта Токаева.

Среди подписанных соглашений – «Декларация о вечной дружбе и партнерстве между Турецкой Республикой и Республикой Казахстан», подписанная непосредственно лидерами двух стран.

Также подписаны Соглашение между Правительством Турецкой Республики и Правительством Республики Казахстан о взаимном поощрении и защите инвестиций, а также Соглашение между Правительством Турецкой Республики и Правительством Республики Казахстан об учреждении, функционировании и деятельности культурных центров.

Стороны также подписали протокол, вносящий изменения в соглашение о правовой помощи по гражданским делам между Турцией и Казахстаном.

Кроме того, подписаны Соглашение между Министерством культуры и туризма Турецкой Республики и Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан о совместной стипендиальной программе Меморандум о намерениях между Министерством образования Казахстана и Министерством национального образования Турции об открытии двух школ турецкого фонда «Маариф» в Казахстане.

Правительство Казахстана и турецкий холдинг TAV подписали инвестиционное соглашение, связанное с международным аэропортом Алматы, а компания «Самрук-Казына» и турецкая компания YDA İnşaat подписали соглашение о сотрудничестве в финансировании проектов строительства больниц.

Меморандум о взаимопонимании в области радио- и телевещания подписан между предприятием «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента РК и турецкой государственной телерадиокомпанией TRT.

Также подписаны Соглашение о сотрудничестве между АО НК "КазМунайГаз" и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı по вопросам оказания нефтесервисных услуг и Меморандум о взаимопонимании по вопросам совместной реализации нефтегазовых проектов между АО НК "КазМунайГаз" и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı.

В число подписанных документов вошли Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром "Астана" и Стамбульским финансовым центром и Соглашение о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов «АНКА».