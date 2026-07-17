Турция и Индонезия провели круглый стол по медиа, коммуникациям и публичной дипломатии Встреча высокого уровня в формате круглого стола состоялась в Джакарте

В столице Индонезии состоялась встреча высокого уровня в формате круглого стола, организованная Управлением коммуникаций при администрации президента Турции.

Мероприятие было посвящено вопросам медиа, коммуникаций и укрепления общественной дипломатии между Турцией и Индонезией в рамках продвижения дипломатических отношений двух стран.

Как заявили в посольстве Турции в Джакарте, целью встречи стала практическая реализация правовой базы, заложенной историческими шагами в области медиа, коммуникаций и публичной дипломатии.

Мероприятие прошло в закрытом формате и собрало за одним столом ведущих руководителей, определяющих облик медийного ландшафта обеих стран.

Основой встречи стали Меморандумы о взаимопонимании (MOU), подписанные в 2025 году под высоким патронажем президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Индонезии Прабово Субианто.

В рамках этих соглашений, заложивших правовую основу в сферах коммуникаций, медиа и публичной дипломатии, были установлены институциональные партнерские отношения между «Анадолу» и индонезийским национальным информационным агентством ANTARA, а также между телерадиокомпанией TRT и индонезийскими национальными вещателями TVRI и RRI, охватывающие обмен информацией, опытом и совместные редакционные политики.

После подписания последних протоколов между Управлением коммуникаций Турции и Управлением по коммуникациям при Президенте Индонезии было принято решение о встрече делегаций в Джакарте для наполнения данной правовой базы практическим содержанием.

На стратегической встрече, где турецкую делегацию возглавлял посол Турции в Джакарте профессор Талип Кючюкджан, индонезийская сторона была представлена на уровне главного советника по коммуникациям при Президенте.

Дезинформация, гастродипломатия и передача технологий

В ходе встречи, направленной на укрепление глобального брендового потенциала обеих стран и повышение уровня информационного партнерства, стороны определили конкретную дорожную карту по трем ключевым стратегическим направлениям.

Было принято решение о создании совместных механизмов реагирования и противодействия дезинформации в глобальном масштабе и в цифровой среде, а также о максимальной синхронизации стратегических сообщений институтов двух стран.

В рамках направления «Публичная дипломатия и синергия мягкой силы» была подчеркнута важность сохранения и популяризации культурного наследия, а также разработки совместных проектов, способных оказать глобальное влияние в таких сферах, как гастродипломатия с акцентом на концепцию «нулевых отходов», которая в последнее время набирает значительный импульс на международной арене.

Кроме того, поставлена цель активизировать обмен опытом и контентом между «Анадолу», TRT, ANTARA, TVRI и RRI, организовать регулярные образовательные программы для профессионалов отрасли и обеспечить передачу передовых медиатехнологий.​​​​​​​

