Турция и еще 9 стран в совместном заявлении осудили атаку Израиля на флотилию Global Sumud С совместным заявлением выступили главы МИД Турции, Бангладеш, Бразилии, Индонезии, Испании, Колумбии, Ливии, Мальдив, Пакистана и Иордании

Главы МИД Турции, Бангладеш, Бразилии, Индонезии, Испании, Колумбии, Ливии, Мальдив, Пакистана и Иордании самым решительным образом осудили неоднократные нападения Израиля на международную флотилию Global Sumud — мирную гражданскую гуманитарную инициативу, нацеленную на то, чтобы привлечь внимание международного сообщества к гуманитарной катастрофе, постигшей палестинский народ.

Совместное заявление глав МИД Турции, Бангладеш, Бразилии, Индонезии, Испании, Колумбии, Ливии, Мальдив, Пакистана и Иордании опубликовала пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

Сообщается, министры с глубокой обеспокоенностью напомнили о предыдущих израильских вмешательствах в отношении флотилий в международных водах и осудили продолжение враждебных действий, направленных против гражданских судов и активистов.

Эти нападения, включая атаки на суда и произвольное задержание активистов, представляют собой явное нарушение международного права и международного гуманитарного права, следует из текста.

Отмечается, что министры выразили серьезную обеспокоенность по поводу безопасности и защищенности гражданских лиц, находящихся во флотилии, и призвали к немедленному освобождению всех задержанных активистов, а также к полному уважению их прав и достоинства.

В заявлении подчеркивается, что, по мнению глав МИД, повторяющиеся нападения на мирные гуманитарные инициативы являются отражением продолжающегося пренебрежения к международному праву и свободе судоходства. Министры призвали международное сообщество выполнить свои правовые и моральные обязательства, обеспечить защиту гражданских лиц и гуманитарных миссий, положить конец безнаказанности и предпринять конкретные шаги для обеспечения подотчетности в связи с данными нарушениями.

Атака на суда Global Sumud

Кризисный штаб Global Sumud в понедельник, 18 мая сообщил об атаке израильской армии на суда флотилии в международных водах Средиземного моря с целью захвата.

В районе местоположения флотилии у берегов Кипра замечены два военных корабля, отметили в штабе, также опубликовав кадры приближения двух военных катеров к судам.

В прямом эфире, который вели активисты флотилии, было отчетливо видно, как участники миссии выбрасывают телефоны за борт и поднимают руки вверх при приближении израильских военных.

Представители кризисного штаба также сообщили, что израильские военные высадились на некоторые суда, прервана связь с 23 кораблями флотилии. Сообщается о задержании десятков активистов.