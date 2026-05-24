Турция и еще 17 стран осудили решение региона Сомалиленд открыть «посольство» в Иерусалиме Совместное заявление глав внешнеполитических ведомств опубликовала пресс-служба МИД Турции

Главы МИД Турции, Джибути, Индонезии, Иордании, Палестины, Катара, Ливана, Мавритании, Египта, Пакистана, Сомали, Судана, Саудовской Аравии, Омана, Йемен, Алжир, Бангладеш и Кувейт самым решительным образом осудили незаконный и неприемлемый шаг, предпринятый регионом Сомалиленд по открытию так называемого «посольства» в оккупированном Иерусалиме.

В заявлении отмечается, что данный шаг является явным нарушением международного права и соответствующих международных решений, а также представляет собой прямое посягательство на правовой и исторический статус оккупированного Иерусалима.

«Министры иностранных дел вновь заявляют о своем решительном неприятии любых односторонних шагов, направленных на усугубление незаконной ситуации в оккупированном Иерусалиме или придание легитимности любой структуре или порядку, противоречащим международному праву и соответствующим резолюциям ООН»,- следует из заявления.

Министры вновь подтверждают, что Восточный Иерусалим является оккупированной палестинской территорией с 1967 года и любые попытки изменить его правовой и исторический статус являются недействительными и не имеют юридических последствий, подчеркивается в тексте.

Кроме того, подчеркнута полная поддержка единства, суверенитета и территориальной целостности Сомали, а также решительное неприятие всех односторонних инициатив, которые наносят ущерб территориальной целостности или нарушают суверенитет Сомали.