Турция и еще семь стран осудили нападения израильских поселенцев на палестинцев Главы МИД Турции, Египта, Индонезии, Иордании, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ выступили с совместным заявлением

Турция и еще семь стран решительно осудили продолжающиеся и усиливающиеся нападения израильских поселенцев на палестинцев на оккупированном Западном берегу.

Министры иностранных дел Турции, Египта, Индонезии, Иордании, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов выступили с совместным заявлением в связи с нападениями израильских поселенцев на палестинцев на Западном берегу.

Согласно заявлению, главы МИД самым решительным образом осудили продолжающееся и усиливающееся насилие со стороны поселенцев в отношении палестинцев на оккупированном Западном берегу, включая последние нападения на Большую мечеть в деревне Джильджилия к северу от Рамаллы и мечеть Аль-Фарук в деревне Мазраа ан-Нубани.

Министры подчеркнули, что эти нападения являются явным нарушением неприкосновенности мест отправления культа и святынь, международного права, включая международное гуманитарное право, а также соответствующих резолюций ООН.

В заявлении также отмечается, что министры решительно отвергают нападения израильских поселенцев на оккупированных палестинских территориях, а также продолжающиеся незаконные меры Израиля, которые подрывают международные усилия по достижению мира и способствуют росту нестабильности, насилия и экстремизма.

Главы МИД возложили ответственность за эти нападения на Израиль как на оккупирующую державу.

Министры вновь призвали международное сообщество выполнить свои правовые и моральные обязательства и заставить Израиль прекратить опасные действия по эскалации напряженности на оккупированном Западном берегу, остановить незаконную практику, положить конец насилию поселенцев, привлечь виновных к ответственности и не допустить их безнаказанности.

В заявлении также была вновь подтверждена неизменная солидарность с палестинским народом и поддержка его законных и неотъемлемых национальных прав, прежде всего права на самоопределение и создание независимого, суверенного Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Министры также подтвердили поддержку всех усилий, направленных на прекращение израильской оккупации и достижение справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на основе решения о двух государствах в соответствии с международным правом, соответствующими резолюциями ООН и Арабской мирной инициативой.