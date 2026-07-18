На заключительном этапе маневров был отработан сценарий операции по ликвидации «террористического укрытия» в городской застройке при поддержке вертолетов

Турция и Египет завершили совместные учения На заключительном этапе маневров был отработан сценарий операции по ликвидации «террористического укрытия» в городской застройке при поддержке вертолетов

В Египте успешно завершились совместные учения "Altın Kartal" (Golden Eagle / «Золотой орел») с участием подразделений воздушно-десантных войск и войск специальных назначения Турции и Египта. Об этом говорится в сообщении ВС Египта.

На заключительном этапе маневров был отработан сценарий операции по ликвидации «террористического укрытия» в городской застройке при поддержке вертолетов.

В рамках сценария военнослужащие освободили заложников, а также отработали действия по нейтрализации и задержанию условных террористов.

Программа учений также включала тренировки по стандартной и нестандартной стрельбе, действиям в замкнутых пространствах, вертикальному десантированию с использованием авиационного тренажера, обезвреживанию самодельных взрывных устройств, оказанию первой медицинской помощи и проведению спасательных мероприятий, применению беспилотных летательных аппаратов и мерам защиты от них, занятия на тренажере свободного падения и выполнение оперативных прыжков с парашютом.

Кроме того, в рамках учений состоялся «прыжок дружбы» с государственными флагами Турции и Египта.

За ходом заключительного этапа учений наблюдали высокопоставленные командиры Вооруженных сил Египта и Турции, а также военный атташе посольства Турции в Каире.