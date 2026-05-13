Турция и Бельгия углубляют сотрудничество в сферах экономики и политики

МИД Турции и Бельгии выступили с совместным заявлением по итогам визита Бельгийской экономической миссии в Турцию

Визит Бельгийской экономической миссии является важным шагом на пути к укреплению экономического сотрудничества между двумя странами, а также к установлению более структурированных и тесных политических отношений.

Согласно заявлению, Бельгийская экономическая миссия во главе с королевой Бельгии Матильдой, представлявшей короля Филиппа, посетила Стамбул и Анкару 10–14 мая.

Королева Матильда была принята в Стамбуле президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган.

Цель экономической миссии - укрепление двусторонней торговли и инвестиций между Турцией и Бельгией с акцентом на стратегические отрасли, включая энергетику, авиацию и космос, оборонную промышленность, логистику и транспорт, цифровую трансформацию и индустрию 4.0, а также биотехнологии и фармацевтику.

Согласно этому, турецкая сторона приветствовала высокий уровень участия бельгийской делегации, в состав которой вошли более 400 представителей федеральных и региональных властей Бельгии, компаний, отраслевых ассоциаций, торговых палат и академических учреждений.

В рамках миссии были организованы многочисленные семинары, а также двусторонние и многосторонние встречи в приоритетных секторах.

Стороны подписали двусторонние соглашения и меморандумы о взаимопонимании, предусматривающие обновленные рамки сотрудничества и более тесное взаимодействие в сферах мобильности, обороны и оборонной промышленности, социального обеспечения и безопасности агропродовольственной продукции.

Турция и Бельгия, как давние партнеры и союзники по НАТО, приветствовали растущую динамику двусторонних отношений на фоне региональных и глобальных событий, а также подчеркнули общность интересов и совместных усилий, направленных на обеспечение международного мира и стабильности.



Отмечается, что экономические отношения Турции и Бельгии продолжают развиваться в рамках более широких отношений Турции и ЕС, включая Анкарское соглашение от 1963 года и Таможенный союз между Турцией и ЕС.

Стороны подтвердили важность отношений Турции с Европейским союзом и выразили поддержку конструктивному взаимодействию, включая обновление Таможенного союза в соответствии с рамками и критериями ЕС, а также дальнейшее упрощение деловой и общественной мобильности.

