Турция и Бельгия подписали меморандум о намерениях в области обороны Министр нацобороны Турции Яшар Гюлер встретился с бельгийским коллегой Тео Франкеном

Гюлер принял Франкена, находящегося в Анкаре с официальным визитом, в здании министерства с военной церемонией.

Прозвучали государственные гимны Турции и Бельгии. Франкен поприветствовал почетный караул.

После церемонии министры провели встречу в закрытом для СМИ формате, после чего был подписан Меморандум о намерениях между Министерством национальной обороны Турции, Управлением оборонной промышленности при президенте Турции и Министерством обороны Бельгии.

На церемонии подписания также присутствовали глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Халюк Гёргюн и национальный директор по вооружениям Министерства обороны Бельгии генерал-лейтенант Бернар Фалег.