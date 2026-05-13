Турция и Бельгия подписали меморандум о намерениях в области обороны

Ulviyya Amoyeva, Utku Şimşek
13 Май 2026•Обновить: 13 Май 2026
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с бельгийским коллегой Тео Франкеном.
Гюлер принял Франкена, находящегося в Анкаре с официальным визитом, в здании министерства с военной церемонией.
Прозвучали государственные гимны Турции и Бельгии. Франкен поприветствовал почетный караул.
После церемонии министры провели встречу в закрытом для СМИ формате, после чего был подписан Меморандум о намерениях между Министерством национальной обороны Турции, Управлением оборонной промышленности при президенте Турции и Министерством обороны Бельгии.
На церемонии подписания также присутствовали глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Халюк Гёргюн и национальный директор по вооружениям Министерства обороны Бельгии генерал-лейтенант Бернар Фалег.