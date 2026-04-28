Турция и Армения выступили за скорейший запуск ж/д линии Карс — Гюмри В Карсе прошло заседание совместной рабочей группы по восстановлению и эксплуатации ж/д Карс — Гюмри

В городе Карс в Турции состоялось заседание совместной турецко-армянской рабочей группы по восстановлению и вводу в эксплуатацию ж/д линии Карс-Гюмри.

Об этом во вторник, 28 апреля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Турции.

Заседание было организовано в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, отметили в дипведомстве.

Стороны подчеркнули важность скорейшего запуска железнодорожного сообщения по данному маршруту в контексте развития транспортной инфраструктуры региона.



В сентябре прошлого года в Ереване состоялся шестой раунд переговоров специального представителя Турции Сердара Кылыча и зампреда Национального собрания Армении Рубена Рубиняна по процессу нормализации отношений.

Стороны подтвердили приверженность продолжению диалога «без предварительных условий», а также закрепили вопросы, по которым ранее был достигнут консенсус.

Кроме того, специальные представители договорились ускорить реализацию соглашения о пересечении границы, достигнутого 1 июля 2022 года, и приняли решение о проведении соответствующими органами двух стран необходимых технических работ по следующим вопросу восстановления и ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Карс — Гюмри.

