Турция инвестирует в здравоохранение Казахстана В рамках визита президента Эрдогана в Казахстан подписано соглашение о финансировании двух городских больниц на 600 млн долларов

В рамках визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан достигнуто соглашение о предоставлении финансирования в размере 600 млн долларов для строительства двух городских больниц с общей вместимостью 1385 коек в Туркестане и Петропавловске.

В ходе визита Эрдогана в Казахстан были подписаны соглашения между двумя странами в 13 различных сферах — от транспорта до строительства.

Одним из этих соглашений стало подписание договора о финансировании проектов городской больницы на 760 коек в Туркестане и городской больницы на 625 коек в Петропавловске. Документ был подписан в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева между YDA Group и акционерным обществом «Самрук-Казына».

«Инвестиции во многих сферах продолжают расти»



Председатель совета директоров YDA Group Хусейн Арслан в беседе с «Анадолу» рассказал, что компания реализует крупные проекты во многих странах мира, а Казахстан является одним из ключевых направлений её зарубежной деятельности.

Он отметил, что в Казахстане компания продолжает расширять свою деятельность и инвестиции в сферах строительства, промышленности, здравоохранения и управления аэропортами.

Арслан подчеркнул, что опыт компании в проектах государственно-частного партнёрства является важным преимуществом. По его словам, этот опыт и знания применяются уже 20 лет в крупных проектах в Казахстане, который он назвал «второй родиной и исторической землёй».

Он сообщил, что в сфере здравоохранения продолжается реализация крупных проектов, которые станут медицинскими центрами регионов. Среди них — Туркестанская городская больница, Петропавловская городская больница и больница Медицинского университета Астаны на 1067 коек. В общей сложности это более 2000 коек медицинских инвестиций.

Арслан также подчеркнул, что компания ведёт активную деятельность в Казахстане не только в здравоохранении, но и в авиации, промышленности, недвижимости и морском секторе.

Он напомнил, что в 2007 году компания получила первый в Казахстане проект государственно-частного партнёрства по модели «строительство — эксплуатация — передача» (build-operate-transfer) по аэропорту Актау. Аэропорт был построен за 13 месяцев, и компания продолжает его эксплуатацию.

Также он отметил, что аэропорт Туркестана был построен за 11 месяцев в период пандемии и стал первым новым «greenfield» аэропортом, построенным с нуля после распада Советского Союза. По его словам, он считается одним из самых современных аэропортов Казахстана.

«YDA Industrial Park объединяет 7 производственных предприятий под одной крышей»



Арслан сообщил, что в Астане действует YDA Industrial Park — промышленный комплекс, объединяющий 7 производственных предприятий под одной крышей. Он подчеркнул, что проект направлен на сокращение импорта Казахстана и снижение дефицита текущего счёта.

На территории площадью 120 тысяч квадратных метров открытой площади и 40 тысяч квадратных метров закрытых помещений производятся медицинские газы и оборудование, медицинская мебель, офисная мебель, сборные конструкции, ПВХ и алюминиевые изделия, котлы и сосуды под давлением. Также начато строительство предприятия по производству сэндвич-панелей.

В Петропавловске на территории площадью 25 гектаров строится завод по производству пестицидов и органоминеральных удобрений. Предприятие будет заниматься выпуском продукции для защиты растений, а также товаров для здоровья животных и экологии, способствуя развитию сельского хозяйства страны.

Арслан также отметил участие компании в крупных проектах недвижимости в Алматы. Среди них — здания банка TuranAlem и Казкоммерцбанка, а также Национального музея Казахстана.

Кроме того, он сообщил, что компания планирует реализовать проект современного судостроительного и судоремонтного комплекса в районе Актау, который будет включать строительство полностью оснащённой верфи. Этот проект должен укрепить морской потенциал Казахстана.