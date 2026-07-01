Турция играет ключевую роль в архитектуре безопасности НАТО

Организация Североатлантического договора (НАТО) была создана 4 апреля 1949 года как оборонительный союз против возможной советской угрозы в рамках права на коллективную самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН.

Североатлантический договор, также называемый вашингтонским договором — международное соглашение, заключенное западноевропейскими и североамериканскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны, сохранения мира и безопасности в Североатлантическом районе. Договор послужил учредительным документом создания НАТО.

Как сообщили «Анадолу» источники в Министерстве национальной обороны Турции, основным фактором, подтолкнувшим Турцию к вступлению в НАТО, стала необходимость противодействия угрозе со стороны Советского Союза, который претендовал на турецкие проливы и восточные провинции страны.

Турция официально стала членом НАТО после начала Корейской войны.

25 июня 1950 года разразилась Корейская война. Турция приняла решение направить войска 25 июля 1950 года в ответ на призыв ООН, став первой страной после США, заявившей о намерении отправить в Корею сухопутные силы.

После успехов, продемонстрированных Турцией в Корейской войне, США 15 мая 1951 года направили другим странам-членам НАТО письмо, рекомендующее принять Турцию в альянс. Вслед за этим, на заседании Совета министров НАТО в Оттаве, проходившем 16–20 сентября 1951 года, было единогласно принято решение пригласить Турцию в состав организации.

Протокол о вступлении Турции в НАТО был подписан 17 октября 1951 года. Закон № 5886 о присоединении Турецкой Республики к Североатлантическому договору был принят 18 февраля 1952 года, и Турция официально стала членом НАТО.

Затем, 1 марта 1952 года, на церемонии в рамках Лиссабонской конференции НАТО с участием Фуата Кёпрюлю, занимавшего на тот момент пост главы МИД, в Верховном штабе союзных сил в Европе (SHAPE) под руководством генерала Эйзенхауэра был поднят флаг Турции.

Решительная поддержка НАТО



С момента получения официального членства Турция последовательно наращивала свой вклад в деятельность НАТО.

Обладая второй по величине армией в НАТО, Турция вносит вклад в миссии и операции альянса (в Афганистане, Косове, Боснии и Герцеговине, Ливии, Ираке). В отличие от многих европейских союзников, Турция после Холодной войны сохранила и нарастила военный потенциал, в том числе из-за борьбы с терроризмом и нестабильности на Ближнем Востоке.

Турция вносила вклад в миротворческую операцию НАТО в Афганистане с 2002 по 2014 год в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF), а с 2015 года — в составе миссии «Решительная поддержка» (RSM).

Кроме того, в рамках RSM Турция взяла на себя ответственность за обеспечение безопасной работы Кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая. После завершения операции НАТО 28 августа 2021 года турецкий военный контингент вернулся на родину, успешно выполнив возложенные на него задачи.

Турция присоединилась к миссии НАТО в Ираке (NMI) в 2018 году. Ее задача заключалась в наращивании потенциала иракской армии. Турецкий контингент (около 40 военнослужащих) оказывал непрерывную поддержку вплоть до марта текущего года, когда из-за ухудшения обстановки в сфере безопасности начался вывод сил.

После того как руководство НАТО приняло решение продолжить деятельность миссии NMI в Объединенном командовании в Неаполе силами базового состава до особого распоряжения, Турция также направила в Неаполь трех военнослужащих для поддержки этого подразделения.

В настоящее время Турция оказывает поддержку продолжающимся операциям — Силам Косово (KFOR), операции «Морской страж», деятельности по борьбе с нелегальной миграцией в Эгейском море, Постоянным военно-морским силам НАТО, Силам реагирования союзников (Allied Reaction Force — ARF), Мерам уверенности НАТО, работам по поддержке Африканского союза, а также интегрированной системе ПВО и противоракетной обороны НАТО, задействовав около 3 тысяч военнослужащих и различные виды вооружений, техники и платформ.

Активное участие в учениях НАТО



В рамках вклада в операции и миссии Турция также принимает активное участие в учениях НАТО, которые являются показателем совместимости и полигоном для отработки взаимодействия.

В этом контексте Турецкие вооруженные силы приняли участие в 34 учениях НАТО в 2023 году, в 39 — в 2024 году и в 50 — в 2025 году.

В текущем году Турция приняла участие в учениях НАТО Steadfast Dart, которые прошли в Германии с 12 по 24 февраля с целью повышения уровня боеготовности Сил реагирования союзников (ARF) НАТО.

Турция внесла значительный вклад в учения, задействовав морские, сухопутные и воздушные силы, включая Анатолийскую оперативную группу, крупное многонациональное военно-морское соединение под командованием ВМС Турции, обеспечив переброску в Германию совместного контингента численностью более 2 тыс. военнослужащих.

В ходе учений Steadfast Dart беспилотник TB-3, взлетевший с турецкого десантного корабля TCG Anadolu, успешно поразил цель над Балтийским морем.

Это событие вошло в историю как первый случай, когда беспилотный летательный аппарат, взлетевший с палубы корабля, принял участие в огневых учениях.

Многогранная поддержка НАТО



Кроме того, с 2023 года Турция исполняет обязанности командующего Силами Косово (KFOR) уже во второй раз. Также после событий 2022 года в Косове Турция четыре раза направляла резервный батальон KFOR в Косово в разное время, внося вклад в безопасность и стабильность региона.

Турция также командует одной из шести фокусных операций, ежегодно проводимых в рамках операции «Морской страж» (DMH), инициированной НАТО в 2016 году в Средиземноморье для повышения ситуационной осведомленности, поддержки борьбы с терроризмом и содействия наращиванию регионального потенциала в сфере безопасности.

Турецкие ВМС занимают первое место среди 32 стран-членов НАТО по вкладу в операцию «Морской страж».

В этом контексте Турция пять раз командовала Постоянной военно-морской группой 2 (в последний раз в 2025 году) и семь раз командовала Постоянной группой по противоминным мерам 2 (дважды — в 2023 и 2025 годах).

Командные полномочия Турции в миссиях НАТО



Турция вносит вклад в миссии НАТО не только личным составом или техникой, но и через командование подразделениями.

В этой связи Турция, действуя в рамках Турецкой оперативной группы повышенной готовности (TURMARFOR), в 2023 году выполняла функции Морского компонентного командования Сил реагирования НАТО (NRF-MCC), а в 2024–2025 годах — Командования оперативной группы в Средиземноморье (CTF MED).

Турецкие ВМС, действуя в составе Морского компонентного командования Сил реагирования союзников (Allied Reaction Force — ARF), на период 2025–2026 годов приняли на себя функции Командующего десантной оперативной группой и Командующего высадочными силами (CATF/CLF). Кроме того, они продолжают выполнять обязанности командования Черноморской оперативной группой (CTF-BLACK) на период 2024–2028 годов.

Турция также продолжает активно вносить вклад в деятельность НАТО на основе «принципа региональной ответственности» с целью сохранения Черного моря как моря мира и стабильности.

Кроме того, Турция, которая внимательно следит за развитием событий в области обороны и безопасности, 30 апреля 2024 года приступила к созданию Центра передового опыта по беспилотным системам на основе своего опыта и знаний в этой области, чтобы принять у себя третий по счету Центр передового опыта НАТО.

Защиты воздушного пространства



Турция также сформировала Объединенный компонент воздушных сил (JFAC) для обеспечения максимально эффективной авиационной поддержки в рамках любой операции НАТО, которую она может проводить.

Турецкие ВВС, успешно выполнявшие миссии воздушной полиции НАТО в Литве, Польше и Румынии в предыдущие годы, вновь возьмут на себя эту миссию в Эстонии в период с августа по ноябрь текущего года.

Кроме того, в рамках различных миссий НАТО продолжается оказание поддержки силам альянса самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, самолетами-заправщиками и обработанными спутниковыми снимками.

Высокий уровень укомплектованности кадров в структурах НАТО



Турция, имеющая высокий уровень укомплектованности кадров в структурах сил и командования НАТО, сыграла ведущую роль в возобновлении работы Офиса связи НАТО при штаб-квартире Африканского союза. Это произошло 9 марта 2022 года в Аддис-Абебе, столице Эфиопии.

В рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала — одного из ключевых инструментов партнерства НАТО — Турция взяла на себя ведущую роль в сферах морской безопасности и авиации в Грузии, а также функции советника по инженерным войскам и силам специального назначения. В Иордании турецкая сторона выполняет обязанности заместителя командира основной группы. Кроме того, Турция оказывает дистанционные консультационные услуги по наращиванию оборонного потенциала Молдовы, Мавритании и Боснии и Герцеговины.

После принятия НАТО «Концепции сдерживания и обороны» Турция вошла в число немногих союзников, способных управлять силами быстрого реагирования на уровне театра военных действий, — наряду с США, Великобританией, Испанией, Италией и Францией.

Таким образом, позиционируя себя как центрального союзника, способного обеспечивать безопасность по всей Европе, Турция играет активную роль во многих миссиях и операциях в зоне ответственности НАТО — от Афганистана до Косова, от Средиземноморья до Балтийского региона.

Турция выделяется как центральный союзник

Как стало известно из источников в министерстве, присутствие Турции в НАТО строится не на статичном членстве, а на динамичной модели «производства безопасности».

Турция выступает не просто как страна-участница, а как стратегический игрок, обеспечивающий безопасность, управляющий кризисами и вырабатывающий решения. Страна не только вносит вклад в защиту южного фланга НАТО, но выделяется и как центральный союзник, способный обеспечивать безопасность по всей Европе.

Применяя подход «360 градусов» к угрозам, Турция вносит вклад в глобальную стабильность за пределами своих географических границ. В кризисах в своем регионе она выступает не как фактор эскалации, а как балансирующая сила, которая управляет конфликтами благодаря взвешенным и конструктивным подходам.

Оборонная доктрина Турции строится на интеграции национального потенциала с концепцией «сдерживания и обороны» НАТО.

Вторая по величине армия альянса

Турция, обладающая второй по величине армией в НАТО, сочетает свой военный потенциал с высокими технологиями, что делает ее одной из сильнейших опор альянса.

В этом контексте такие системы, как «Çelik Kubbe» («Стальной купол»), «KAAN» и «Altay», выдвигают Турцию не только как страну, укрепляющую свой оборонный потенциал, но и как одного из ключевых участников, обеспечивающих технологическое превосходство НАТО.

В 2025 году Турция направила 2,33% своего ВВП на оборону, что ставит ее в число стран, несущих максимальную финансовую и военную ответственность в НАТО. Турция, являясь единственным союзником, который ведет наиболее эффективную борьбу на местах с терроризмом — одним из основных вызовов для НАТО, продолжает оставаться одним из важнейших элементов альянса.

Турция формирует будущее НАТО

Проведение саммита глав государств и правительств НАТО 7–8 июля 2026 года в Анкаре рассматривается как свидетельство дипломатической силы Турции и ее признанного лидерства в рамках альянса.

Турция позиционирует себя как одного из ключевых игроков, формирующих будущее НАТО — от разработанных технологий беспилотных летательных аппаратов до космических возможностей.

Беспилотник TB-3, взлетевший с корабля TCG Anadolu в ходе учений Steadfast Dart 2026, крупнейших и самых масштабных полевых учений НАТО в этом году, считается поворотным моментом в мировой военной литературе.

Критическая для Турции миссия НАТО

С 2028 года Турция возьмет на себя командование Силами реагирования союзников (ARF) — наиболее критическими силами НАТО — и продолжит играть ключевую роль в обеспечении европейской безопасности. Благодаря своим возможностям в области искусственного интеллекта, киберзащиты и космоса Турция выделяется как игрок, наиболее быстро адаптирующийся к меняющемуся восприятию угроз в НАТО.

Богатая история и технологический рывок Турции продолжают оставаться одним из важнейших факторов, определяющих будущее альянса и в этом году.

Саммит глав государств и правительств НАТО 2026 года

Ожидается, что на саммите глав государств и правительств НАТО на первый план выйдут значимость роли Турции и ее вклада в альянс, ее военная и дипломатическая сила в обеспечении безопасности, а также эффективная дипломатия лидерства президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В рамках саммита Турция намерена подчеркнуть значимость единства и сплоченности альянса, а также продемонстрировать решимость НАТО защищать Евро-Атлантический регион от современных угроз и вызовов.

В этом контексте Турция ожидает от других членов альянса подтверждения их приверженности 5-й статье Североатлантического договора, которая предусматривает оказание помощи любому члену организации, подвергшемуся вооруженному нападению.

