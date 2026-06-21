Турция, Египет, Пакистан и Саудовская Аравия приветствовали соглашение между США и Ираном Главы МИД четырех страны выступили с совместным заявлением

Турция, Египет, Пакистан и Саудовская Аравия приветствовали подписание 18 июня Исламабадского меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, направленного на прекращение военного конфликта.

Соответствующее совместное заявление было озвучено на встрече министров иностранных дел в Каире четырех стран в воскресенье.

Глава МИД акцентировали необходимость продолжения консультаций и координации для содействия миру, безопасности, стабильности и процветанию на Ближнем Востоке и в регионе в целом.

Министры назвали достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном «конструктивным шагом к деэскалации и прекращению конфликта, который создавал существенные риски для региональной безопасности и стабильности, а также для энергетических рынков, международных морских маршрутов, глобальных цепочек поставок и международной торговли».

Дипломаты высоко оценили региональные и международные усилия, способствовавшие подписанию меморандума, и подчеркнули важность неукоснительного выполнения вытекающих из него обязательств сторонами.

Главы внешнеполитических ведомств также подчеркнули, что палестинский вопрос остается ключевым для достижения прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке. Стороны подтвердили свою приверженность обеспечению законных прав палестинского народа, включая его право на самоопределение и создание независимого палестинского государства в границах от 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.