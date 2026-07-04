Венесуэльским властям переданы поисково-спасательное оборудование, предметы первой необходимости, продукты питания и гигиенические наборы для районов, пострадавших от землетрясения

Турция доставила поисково-спасательное оборудование в Венесуэлу Венесуэльским властям переданы поисково-спасательное оборудование, предметы первой необходимости, продукты питания и гигиенические наборы для районов, пострадавших от землетрясения

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил в субботу, 4 июля, что Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA) доставила в Венесуэлу поисково-спасательную технику, предметы первой необходимости, продукты питания и гигиенические наборы для районов, пострадавших от двух землетрясений, произошедших 24 июня, которые на данный момент унесли жизни по меньшей мере 2 655 человек и привели к значительным разрушениям.



В своей публикации в турецкой социальной сети NSosyal Эрсой отметил, что многолетняя дружба и солидарность с Венесуэлой продолжаются с той же решимостью.



«В ближайшие дни мы продолжим оказывать поддержку, предоставляя временное жилье и предметы первой необходимости. Мы, как Турция, не считаем, что гуманитарная помощь ограничивается только периодами стихийных бедствий; мы поддерживаем тесное сотрудничество, которое мы наладили с дружественными и братскими странами, при любых обстоятельствах.



«Как мы делали в Венесуэле до сих пор, мы будем и впредь проявлять солидарность во всех областях, где это необходимо. Мы надеемся, что раны, нанесенные землетрясением, заживут как можно скорее, и искренне верим, что дружественный и братский народ Венесуэлы преодолеет этот сложный период, проявив солидарность», — написал министр.



Эрсой добавил, что через агентство TIKA, действующее при министерстве, венесуэльским властям переданы поисково-спасательное оборудование, предметы первой необходимости, продукты питания и гигиенические наборы для районов, пострадавших от землетрясения.

- Губернатор штата Ла-Гуайра поблагодарил Турцию за оказанную помощь



В связи с доставкой агентством TIKA экстренной гуманитарной помощи в венесуэльский штат Ла-Гуайра губернатор Хосе Алехандро Теран поблагодарил Турцию за неизменную солидарность.



Помощь, переданная в ходе церемонии в спортивном комплексе имени Хосе Марии Варгаса, включала промышленные отбойные молотки и дрели, бензопилы, портативные генераторы, перезаряжаемые прожекторы, спасательные носилки, маски, перчатки и портативные печи для оказания поддержки в работах по расчистке завалов, эвакуации и организации временных убежищ.



Посол Турции в Каракасе Наджи Айдан Караманоглу сообщил, что TIKA уже оказала материально-техническую поддержку, а дополнительная гуманитарная помощь, координируемая агентством по чрезвычайным ситуациям AFAD, вскоре прибудет из Турции.



«Это не разовое мероприятие, когда мы просто приезжаем, доставляем немного грузов и уезжаем. Мы хотим быть рядом с вами на протяжении всего этого процесса, как ваши братья и сестры», — сказал Караманоглу.



Губернатор Теран выразил благодарность Турции за «солидарность и глубокую привязанность» после стихийного бедствия.



«В рамках этой второй операции по оказанию помощи мы благодарим вас за этот замечательный жест», — отметил он, добавив, что помощь была доставлена с помощью «гораздо более эффективного механизма».



Он также поблагодарил TIKA и посла Караманоглу, попросив его передать благодарность жителей Ла-Гуаиры турецким властям.