Турция доставила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

Gökçe Karaköse, Olga Keskin
18 Июля 2026•Обновить: 18 Июля 2026
Турецкий Фонд гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (İHH) организовал раздачу горячего питания, питьевой воды, продуктовых наборов и гигиенических пакетов среди жителей Венесуэлы, пострадавших от землетрясения.
Как сообщили в фонде, программа оказания экстренной гуманитарной помощи была инициирована после землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня.
На первом этапе помощь была распределена в двух населенных пунктах, где нуждающимся передали по 250 продуктовых наборов и 250 гигиенических пакетов.
Затем раздача еще 1 тыс. гигиенических пакетов была организована в пострадавших от стихии районах Ла-Гуайра при участии губернатора штата Хосе Алехандро Терана.
Кроме того, сотрудники İHH доставили жителям региона 1 тыс. порций горячего питания и 13,5 тонны питьевой воды.