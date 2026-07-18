Помощь жителям пострадавших от землетрясения регионов предоставлялась по линии Турецкого Фонда гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (İHH)

Турция доставила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле Помощь жителям пострадавших от землетрясения регионов предоставлялась по линии Турецкого Фонда гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (İHH)

Турецкий Фонд гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (İHH) организовал раздачу горячего питания, питьевой воды, продуктовых наборов и гигиенических пакетов среди жителей Венесуэлы, пострадавших от землетрясения.

Как сообщили в фонде, программа оказания экстренной гуманитарной помощи была инициирована после землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня.

На первом этапе помощь была распределена в двух населенных пунктах, где нуждающимся передали по 250 продуктовых наборов и 250 гигиенических пакетов.

Затем раздача еще 1 тыс. гигиенических пакетов была организована в пострадавших от стихии районах Ла-Гуайра при участии губернатора штата Хосе Алехандро Терана.

Кроме того, сотрудники İHH доставили жителям региона 1 тыс. порций горячего питания и 13,5 тонны питьевой воды.