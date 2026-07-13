Турция доставила в пострадавшую от землетрясений Венесуэлу 30 тонн гумпомощи Груз прибыл на авиабазу имени Симона Боливара двумя военно-транспортными самолетами

Два военно-транспортных самолета ВВС Турции доставили в пострадавшую от землетрясений Венесуэлу 30 тонн гуманитарной помощи.

Гуманитарный груз прибыл на авиабазу имени Симона Боливара, где его встретили посол Турции в Каракасе Наджи Айдан Караманоглу и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

Выступая на церемонии, посол Караманоглу отметил, что после двух разрушительных землетрясений турецкие ведомства приложили огромные усилия для оказания помощи пострадавшим.

Глава дипмиссии подчеркнул, что турецкие поисково-спасательные команды две недели самоотверженно работали в зоне бедствия. «Венесуэльские власти и народ высоко оценили работу наших специалистов. Эту удовлетворенность также отметили и местные СМИ. В репортажах неоднократно отмечался профессионализм и самоотверженность турецких команд. Хочу выразить благодарность личному составу Гуманитарной бригады Вооруженных сил Турции, сотрудникам Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), национальным медицинским спасательным командам Турции (UMKE) и Турецкого Красного Полумесяца», — заявил дипломат.

Караманоглу напомнил, что во время землетрясений 6 февраля 2023 года в Турции, которые были названы «катастрофой века», Венесуэла также направила в пострадавшие районы свои поисково-спасательные отряды.

По словам посла, турецкие поисково-спасательные бригады завершили свою миссию и возвращаются на родину. «Помимо 275 больших палаток, отправленных AFAD, в Венесуэлу доставлено оборудование для развертывания палаточных городков, а также около 7 тонн медикаментов и медицинских материалов. Ранее мы уже оказывали гуманитарную поддержку через AFAD, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) и Турецкий Красный Полумесяц. Нынешняя поставка стала еще одним вкладом в нашу помощь. Продолжим поддерживать дружественный венесуэльский народ и впредь», - заверил он.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, в свою очередь, подчеркнул важность солидарности со стороны Турции. «Эта встреча и, прежде всего, солидарность турецкого народа с Венесуэлой имеют для нас огромное значение. От имени временного президента Дельси Родригес выражаем благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, турецкому правительству, народу Турции, послу Айдан Караманоглу и министру иностранных дел Хакану Фидану, с которым мы находились в постоянном контакте с первых часов трагедии. Турция, как всегда, была одной из первых стран, протянувших руку помощи с самого начала бедствия», - отметил глава ведомства.

Настало время перейти к этапу восстановления

Хиль напомнил, что временный президент Родригес вручила турецким спасателям медалью «Герой Венесуэлы» за участие в спасательной операции.

«Мы благодарим бригаду по ликвидации последствий стихийных бедствий, лучших и самых опытных специалистов Турции, которые работали плечом к плечу с нами в поисково-спасательных операциях. У нас нет слов, чтобы выразить нашу признательность. Сегодня мы принимаем еще одну партию гуманитарной помощи. Теперь настало время перейти к этапу восстановления», — сказал министр.

В церемонии приема гуманитарной помощи также приняли участие командир Гуманитарной бригады Вооруженных сил Турции бригадный генерал Мехмет Бахтияр, а также представители AFAD и UMKE, прибывшие в Венесуэлу для работы после землетрясений.

В общей сложности в Венесуэлу доставлено 30 тонн гуманитарных грузов, включая 275 палаток от AFAD и 7 тонн медицинских материалов от Министерства здравоохранения Турции.

Землетрясения в Венесуэле

Геологическая служба США (USGS) 24 июня сообщила, что в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

По оценке Программы развития ООН (ПРООН) от 26 июня, прямой физический ущерб от стихии составил 6,7 млрд долларов.

В стране продолжаются поисково-спасательные работы, власти опасаются дальнейшего роста числа жертв и пострадавших.

