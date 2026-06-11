Анкара заявила, что мир, стабильность и сотрудничество в регионе важны не только для Ближнего Востока, но и для всего мира

Турция в ООН: обеспечение мира на Ближнем Востоке является глобальной необходимостью Анкара заявила, что мир, стабильность и сотрудничество в регионе важны не только для Ближнего Востока, но и для всего мира

Заместитель постоянного представителя Турции при ООН Аслы Гювен, указав на нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке, заявила, что обеспечение мира в регионе является «глобальной необходимостью».

Выступая от имени Турции на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по теме «Разработка политических решений на Ближнем Востоке: посредничество и диалог для достижения прочного мира», проходивших в рамках повестки «Поддержание международного мира и безопасности», Гювен отметила, что регион переживает один из самых нестабильных периодов в своей новейшей истории.

«Сегодня наш регион переживает один из самых нестабильных периодов за последнее время. Миллионы людей в Газе продолжают жить в условиях отсутствия безопасности и неопределенности», — сказала она.

По словам Гювен, Израиль продолжает «игнорировать свои обязательства», несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

Она также заявила, что Израиль продолжает проводить политику, которая «укрепляет оккупацию Западного берега и сознательно подрывает решение о двух государствах».

Упомянув «дестабилизирующие действия» Израиля в Сирии и Ливане, Гювен отметила, что последние конфликты, последствия которых ощущаются во всем регионе Персидского залива, вновь продемонстрировали, насколько быстро может происходить эскалация напряженности.

«Эти события еще раз показали, что региональная напряженность может стремительно нарастать, ставить под угрозу человеческие жизни, дестабилизировать мировые рынки и создавать угрозу региональной и международной безопасности», — подчеркнула она.

Гювен отметила, что Ближний Восток переживает период многочисленных кризисов и конфликтов.

«Продвижение мира, стабильности и сотрудничества на Ближнем Востоке является не только региональной необходимостью, но и глобальной ответственностью», — заявила она.

Гювен подчеркнула посредническую роль Турции

Заместитель постоянного представителя Турции при ООН также рассказала об усилиях Анкары по содействию региональному миру.

«Турция демонстрирует приверженность конструктивному взаимодействию и практической дипломатии — от Газы и Украины до Африканского Рога и других регионов», — сказала она.

Гювен отметила, что наряду с посредническими усилиями по Газе Турция активно поддерживает инициативы, направленные на содействие диалогу с Ираном.

По ее словам, Анкара и впредь готова поддерживать любые посреднические усилия, направленные на прекращение конфликтов в регионе.

«Ни один политический процесс не сможет сохраниться, если будут игнорироваться нормы, принятые для защиты человеческой жизни, достоинства людей, международного мира и безопасности. В этом вопросе Совет Безопасности несет особую ответственность», — подчеркнула Гювен.