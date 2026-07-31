Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Кумамото 28 июля, в результате чего погибли 36 человек

Турция выразила соболезнования народу Японии Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Кумамото 28 июля, в результате чего погибли 36 человек

В пятницу, 31 июля Турция выразила соболезнования народу Японии в связи с гибелью людей и ущербом, причиненным землетрясением, произошедшим на этой неделе в префектуре Кумамото.

В своем заявлении Министерство иностранных дел сообщило, что с «глубокой скорбью» узнало о значительных человеческих жертвах в результате этой катастрофы.

МИД Турции выражает соболезнования семьям погибших и народу Японии, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Кумамото 28 июля, в результате чего погибли 36 человек. Землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 10 километров (6,2 мили), привело к обширным разрушениям по всей префектуре, включая пожары и обрушения дорог и мостов.