Esra Tekin, Nariman Mehdiyev
31 Июля 2026•Обновить: 31 Июля 2026
В пятницу, 31 июля Турция выразила соболезнования народу Японии в связи с гибелью людей и ущербом, причиненным землетрясением, произошедшим на этой неделе в префектуре Кумамото.
В своем заявлении Министерство иностранных дел сообщило, что с «глубокой скорбью» узнало о значительных человеческих жертвах в результате этой катастрофы.
МИД Турции выражает соболезнования семьям погибших и народу Японии, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Кумамото 28 июля, в результате чего погибли 36 человек. Землетрясение, эпицентр которого находился на глубине 10 километров (6,2 мили), привело к обширным разрушениям по всей префектуре, включая пожары и обрушения дорог и мостов.