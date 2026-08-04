Министерство иностранных дел Турции сообщило, что «глубоко опечалено гибелью людей в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Анголе

Турция выразила соболезнования в связи со смертельным ДТП в Анголе Министерство иностранных дел Турции сообщило, что «глубоко опечалено гибелью людей в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Анголе

Во вторник, 4 августа, Турция выразила соболезнования в связи со смертельным ДТП в южноафриканской стране Анголе, унесшим жизни нескольких человек.

В своем заявлении Министерство иностранных дел Турции сообщило, что «глубоко опечалено гибелью людей в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вчера (3 августа) в провинции Кванза-Сул в Анголе».

«Мы выражаем соболезнования семьям погибших и народу Анголы», — заявило внешнеполитическое ведомство Турции.

По данным ангольских властей, в результате ДТП погибли 22 человека.