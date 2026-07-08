Министр национальной обороны Турции встретился с болгарским и румынским коллегами в рамках 36-го саммита НАТО

Турция, Болгария и Румыния укрепляют сотрудничество в сфере безопасности Черного моря Министр национальной обороны Турции встретился с болгарским и румынским коллегами в рамках 36-го саммита НАТО

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел встречу с главами Минобороны Болгарии и Румынии Димитаром Стояновым и Раду-Динелом Мируцэ.

Как сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, встреча состоялась в Президентском комплексе в Анкаре в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО.



По итогам переговоров министры трех стран подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию Черноморской противоминной оперативной группы (MCM Black Sea).