Турция, Болгария и Румыния укрепляют сотрудничество в сфере безопасности Черного моря

Buğrahan Ayhan, Olga Keskin
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел встречу с главами Минобороны Болгарии и Румынии Димитаром Стояновым и Раду-Динелом Мируцэ.
Как сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, встреча состоялась в Президентском комплексе в Анкаре в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО.
По итогам переговоров министры трех стран подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию Черноморской противоминной оперативной группы (MCM Black Sea).